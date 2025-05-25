台灣航空的驕傲！長榮、星宇榮登「全球最佳商務艙前20名」

根據權威航空評比機構 Skytrax 公布的 2024 年全球航空公司排名，台灣兩大航空品牌再次展現耀眼實力——長榮航空榮登「全球最佳商務艙」第9名，星宇航空也勇奪第20名，雙雙挺進世界頂尖之列，成為台灣航空旅遊的一大榮耀！

圖／取自Skytrax

在全球數百家航空公司中脫穎而出，長榮航空穩居前10強，是亞洲僅有少數擠進前段班的航空之一，與新加坡航空、卡達航空並列國際高端服務領航者；星宇航空更以新生代之姿打進前20名，成為全球注目的新星，也是在前20名中少數創立不到10年的品牌。這不僅象徵台灣航空服務質量獲得全球乘客與專業評審的雙重肯定，也再度奠定台灣於全球航空業的堅實地位。

長榮航空今宣布，3月起全面禁止於航程中使用及充電行動電池與備用鋰電池。本報資料照

圖／長榮航空提供

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此一榮耀不僅讓國人引以為傲，更為來台旅客提供信心保證。無論是商務差旅或高端旅遊，台灣航空正成為亞洲不可忽視的優質選擇，讓全球旅客在高空中感受來自寶島的溫暖與精緻。

記者季相儒／攝影

圖／星宇航空提供

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