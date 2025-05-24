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歡慶「美樂蒂50週年」3大活動1次看！生日見面會、Neflix影集與路跑統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／全統運動用品股份有限公司提供
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三麗鷗超人氣角色美樂蒂迎來50週年，這位以甜美笑容與溫柔個性擄獲人心的粉紅兔子，將在台灣掀起一場粉紅風暴！台灣三麗鷗精心策劃一系列限定慶祝活動，從粉絲派對、原創動畫影集首播，到雙城夢幻路跑，邀請大小粉絲一起走入美樂蒂的療癒世界吧！

圖／全統運動用品股份有限公司提供
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首先登場的是5月23日限定舉辦的「美樂蒂50週年閨密生日派對」，僅限170位粉絲參加。活動由美樂蒂擔任創意總監，打造專屬週年紀念商品，包括50週年美樂蒂玩偶、手提袋、應援手燈等甜美好禮，讓粉絲們滿載而歸。派對現場佈置充滿少女感，還可與美樂蒂近距離互動，欣賞幕後影像、拍照打卡，打造最專屬的療癒回憶。

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動畫迷也迎來驚喜！7月24日Netflix將全球同步首播全新定格動畫影集《My Melody & Kuromi》，由《天竺鼠車車》導演見里朝希執導。故事以瑪莉田園為舞台，描繪美樂蒂與酷洛米的可愛互動與冒險，搭配細膩定格動畫工藝，獻上視覺與情感兼具的感動作品，適合全齡觀眾一同欣賞。

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壓軸登場的《美樂蒂＆酷洛米夢幻路跑》將於8月17日（新北大都會公園）與8月24日（台中中央球場）舉行，即日起至2025年6月5日都可以報名，若額滿將提前截止。結合角色魅力與運動熱情，打造沉浸式粉紅慶典。參賽者將獲得限量設計T-shirt、絨毛包包、夢幻能量水瓶、甜心浴巾及造型獎牌等週邊，現場更設有拍照打卡牆、趣味遊戲區及角色驚喜現身。無論是為了美樂蒂的50歲，還是酷洛米的20週年，這場路跑將讓你在每一步都被少女心與療癒力包圍，創造今年最甜美的旅遊回憶！詳情請上全統運動報名網查詢。

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