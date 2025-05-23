「TTE台北旅展」最狂優惠亮點！ 24日蘇志燮到場、五星住宿券1.9折、Buffet餐券750元 、極光團親子團統統有

2025年台灣上半年最大旅遊盛會——「第19屆台北國際觀光博覽會（TTE）」，今（5/23）於台北世貿盛大登場，為期四天。展覽集結全球350家參展單位、規模創新高，並同步推出「TTE台北線上旅展」限時優惠至5/26晚間23:59止。無論是追星、搶便宜機票、1.9折五星飯店、抑或名人共遊行程，旅展現場處處驚喜，預期將吸引逾30萬人次參與。

「TTE台北旅展」五大亮點優惠一次看！

1. 韓流魅力大爆發：蘇志燮現身＋李多慧帶團

圖／翻攝TTE 台北國際觀光博覽會臉書

TTE首度攜手「第一屆韓國旅遊博覽會」，超過60個韓國行政區共襄盛舉，現場可體驗江南醫療觀光、韓服文化、抗老醫美等深度韓國旅遊魅力，更力邀南韓實力派男星蘇志燮將於5/24下午現身旅展現場，舉辦限量250張的粉絲見面會通行券發放活動。此外，可樂旅遊推出「跟著李多慧玩韓國」獨家系列遊程，由李多慧親自帶團探訪故鄉全州，活動包括韓服體驗、拌飯DIY與粉絲應援餐車互動，是韓星迷不容錯過的行程。

圖／翻攝TTE 台北國際觀光博覽會臉書

2. 航空票價史上新低！各大航空公司大打價格戰：

「台灣虎航」全航線799元起，旅展現場更設有AI拍貼機提升互動趣味；「華航」推旅遊小花測驗，最低77折優惠＋抽雙人不限航點機票＋機場凱悅住宿；「長榮航空」香港來回只要3,230元起，並展示豪華經濟艙座椅；「國泰航空」71航點限時85折，抽萬元機票折抵金；「AirAsia」開賣台北-札幌新航線，單程含稅3,288元起，另有曼谷、清邁、吉隆坡、馬尼拉等航線優惠，最低1,968元起。

圖／翻攝TTE 台北國際觀光博覽會臉書

圖／翻攝TTE 台北國際觀光博覽會臉書

3. 日本韓國行程全面開搶！最高折1萬、買一送一、兒童半價

受惠日圓匯率低迷與韓流話題熱潮，多家旅行社強推東北亞行程：「五福旅遊」推東京溫泉團、沖繩親子行，第二人現折4,000元至1萬元；「東南旅遊」日本行程3萬有找、韓國首爾自由行免萬元；「世邦旅遊」日韓兒童半價、韓國全家最多省1萬2千元；「長汎假期」東京輕旅行5日推一口價19,900元起、北海道4日只要21,900元起。

圖／翻攝TTE 台北國際觀光博覽會臉書

圖／翻攝TTE 台北國際觀光博覽會臉書

4. 五星飯店住宿券最低1.9折！Buffet餐券只要750元

禧榕軒大飯店「五星尊爵雙人遊」住宿券只要5,555元（1.9折）；台北遠東香格里拉「買10送2」尊榮客房組特價68,990元，現省超過23萬元；六福萬怡自助餐券（5+1張/套）平均每張只要1,083元，下午茶餐券平均只要750元；村却、日月潭力麗、六福莊等多家飯店、挪威森林旅館集團亦推出七款高CP值聯合票券，各式組合優惠與自由行票券，搭配連假最划算。

圖／翻攝TTE 台北國際觀光博覽會臉書

圖／翻攝TTE 台北國際觀光博覽會臉書

5. 親子、名人、郵輪、極光…主題玩法一次滿足！

體驗夢幻行程！可樂旅遊主打「迪士尼探險號遊輪12月首航」，現場下訂享機票折3,000元，還有機會「跟著李多慧玩韓國」、「YOYO哥哥姐姐遊香港雙園」；世邦旅遊早鳥第二人最高折1萬元，還可抽扭蛋拿5,000元現金券；鳳凰旅遊推出奢華歐洲河輪「瑪麗亞‧特雷莎號」、東北賞楓、北海道螃蟹宴、鳥取妖怪街等特色團；旅展搶便宜還有暑假行程親子團、自由行、海島渡假，從泰國、峇里島到澳洲統統有，「小孩折萬」等吸睛優惠必搶。

圖／翻攝TTE 台北國際觀光博覽會臉書

圖／翻攝TTE 台北國際觀光博覽會臉書

2025 第19屆台北國際觀光博覽會 TTE

展覽時間：5/23（五）～5/26（一）10:00-18:00

展覽地點：台北世貿 | 110台北市信義區信義路五段5號

活動官網：https://www.tte.tw/ticket/18648