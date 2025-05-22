新北最繽紛夜景！「2025碧潭水舞」週末登場 「300秒煙火秀+首創水火同源秀」視覺饗宴超精彩

今夏最繽紛、最受矚目的新北觀光盛事！「2025碧潭水舞」將於5/24本週末隆重開幕，今年活動不僅首度加入「水火同源」主題秀，還有300秒震撼煙火、互動式體驗設施、火舞演出、光環境燈飾、主題導覽與美食餐車等，一系列精彩持續至7/6止，邀民眾一起來感受碧潭的多元魅力！

圖／翻攝新北旅客臉書粉專

華麗煙火四場綻放！水火共舞秀點燃碧潭之夜

為期44天的「2025碧潭水舞季 樂享碧潭 」活動，於每晚18:30至21:00每半小時演出一場水舞秀，結合水柱、燈光與火焰特效打造全新「水火同源」主題，營造震撼視覺饗宴。5/24開幕當天的首場展演將從晚間19:00開始，並於19:05施放長達300秒的開場煙火，為整個活動揭開華麗序幕。

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另外，還有三場煙火秀將分別於6/4、6/18與7/5舉行，時間皆為20:00至20:05。總計四場煙火表演將點亮碧潭夜空，吸引大批遊客湧入。

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夜光扯鈴、踩踏水舞互動裝置、光環境照亮夢幻碧潭

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本次開幕表演特別邀請「鈴極限表演團」登場，帶來融合夜光扯鈴與極限特技的創意演出。而最受矚目的「水火共舞」首演，也將在開幕秀中驚艷登場，而活動期間每週六、日，碧潭風景區設置「轉動騎激」互動裝置，讓民眾透過踩踏節奏，每人限時3分鐘，可激發水柱最高可達6公尺，打造屬於自己的水舞秀！

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夜間除了水舞秀，碧潭也透過網燈與光效營造出螢火蟲般的視覺氛圍，燈光隨展演變換燈域，點綴水舞中心區域的斜坡草皮，讓整個場域彷彿置身童話夜晚。

火舞與市集齊聚、深度導覽體驗、胖卡餐車進駐！端午假期玩好玩滿

端午連假期間5/30至6/1，於碧潭東岸廣場將舉辦「端午享樂市集」，提供豐富攤位與特色美食；於5/31晚間18:35還有全台唯一女子火舞團「彤之燁火舞集」登場，結合武術與民俗技藝，演繹火舞與水舞交織的極致魅力。

活動期間將推出「在地主題導覽」，由新北市文史學會規劃導覽行程，於每週六下午帶領遊客走訪碧潭左右岸的水文化歷史與人文風情，每日兩場、不同主題，採預約制、每場限20人。

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為了滿足吃貨們的期待，每週六、日14:00至21:00，現場將有胖卡行動餐車進駐，販售各式美食與飲品，讓民眾在欣賞水舞的同時，也能大啖美味。特別的是，5/26至5/29也將加碼平日晚間餐車時段，讓平日造訪的遊客也能輕鬆享受吃喝樂趣。