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TTE旅展加碼！ 2025台北國際觀光博覽會「華信航空」自由行限定優惠 最低3,688元起

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華信航空於 TTE 旅展推出自由行限定優惠，最低只要3,688元起。　圖：華信航空／提供
華信航空於 TTE 旅展推出自由行限定優惠，最低只要3,688元起。　圖：華信航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為迎接台北國際觀光博覽會（TTE旅展）05/23在台北世貿盛大登場，華信航空特別推出限時旅展優惠，精選澎湖、金門、馬祖、花蓮及台東五大國內最熱門地區，再加碼金廈小三通，華信航空機加酒自由行超值優惠最低只要3,688元起！

▲TTE 旅展歡迎到華航及華信攤位享好康。　圖：華信航空／提供
▲TTE 旅展歡迎到華航及華信攤位享好康。　圖：華信航空／提供

今年夏季各地旅遊活動主題很繽紛，配合今年澎湖花火節推出全新聯名主題煙火秀，華信航空旅展限定入住五星級飯店自由行只要6,999元起，加碼每人折抵350元。台東熱氣球嘉年華今年則邀請哆啦A夢一起展開夢幻夏日旅程，華信航空特別推出台東2天1夜自由行方案，含熱氣球半日遊行程與多家熱門飯店，只要5,999元起，搶位需趁早。

▲華信航空新版 APP 帶您玩 GO 台灣之美。　圖：華信航空／提供
▲華信航空新版 APP 帶您玩 GO 台灣之美。　圖：華信航空／提供

馬祖夏季藍眼淚美景最迷人，華信航空繼台北直飛馬祖之後，將於06/06開航高雄－馬祖南竿新航線，特推出馬祖藍眼淚自由行5,399元起優惠，選住南竿或北竿精選民宿，第2人再折500元。此外，華信航空金門自由行旅展限定，每人只要3,688元起，還能打卡熱播台劇「不如海邊吹吹風」拍攝景點。

為讓旅客輕鬆玩 GO 台灣之美，華信航空 APP 功能再升級！即日起下載華信航空官方 APP 並更新至最新版本，即可體驗新功能「輸入機票號碼重新訂位」，為逾期未使用機票加上新行程！

旅展現場下載華信 APP 並出示五星好評畫面，還可兌換每日限量好禮，歡迎大家到 TTE 旅展華信攤位，規劃選購今年最優惠的夏之旅行程。 

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