行李損失能理賠嗎？旅平險兩種情況可申請補償

隨著旅遊旺季來臨，不少民眾開始安排出國行程，也引發對於旅途中行李損壞是否能獲得保險理賠的疑問。安達產險提醒，行李箱本身屬於不保事項，若單純因運送過程損壞，通常不在理賠範圍內。然而，在特定情況下，仍有機會獲得保險理賠。

安達產險指出，有兩種情境符合「行李損失」的定義，因此可申請理賠。第一種為「航空運輸中遺失」。例如：高先生在伊斯坦堡搭機前往奧地利旅遊，抵達後發現託運行李未出現在行李轉盤。經查證，行李在伊斯坦堡轉機時未隨機運送，航空公司承諾尋獲後將送至高先生入住飯店，但直至旅程結束返國後仍未找回。經航空公司確認遺失並發給相關證明與賠償金後，高先生再向保險公司申請理賠，順利獲得定額保險金。

第二種情境為「旅途中遭竊」。陳先生在巴黎將購買的精品物品放入飯店房間內的行李箱，卻遭不明人士撬開行竊。他於24小時內完成報案並取得報案證明，依保單條款提出申請後，符合行李失竊的保險範圍，獲得理賠。

安達產險提醒民眾，出國旅遊時應詳閱旅平險條款，釐清行李損害是否屬於理賠範圍，並妥善保管證明文件，以確保自身權益。