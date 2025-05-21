文青風新秘境！ 嘉義「道將圳文學步道」與自然共舞 散步+讀詩+療癒一次滿足

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／FB@Martin Chen授權
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能散步也能讀詩？ 嘉義最新文青秘境「道將圳文學步道」不只是一條散步路徑，更是一場與詩人對話、與城市共鳴的深度旅行，步道將自然美景與在地文學精粹完美交融，推薦文青迷們美拍+療癒一次滿足！

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位於嘉義市彌陀映月橋頭，全新開放的「道將圳文學步道」全長約 400 公尺，是一條由嘉義市工務處與文化局攜手規劃的文學長廊，從石碑上的詩句，到手寫書法刻印於牆面與竹簡的字裡行間，讓人漫步自然美景，還能間感受文學的溫度。

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由中研院院士李豐楙（筆名李弦）擔任策展總監，並由書法名家余碧珠親筆題字，步道展示包括法曹詩人賴雨若（壺仙）作品「紅毛井」，一代儒醫林玉書（林臥雲）的「彌陀曉鐘」，詩書畫三絕女詩人張李德和的「諸羅春色」，以及詩人陳啟佑（渡也）作品「八掌溪義渡碑」等文人作品，在小溪邊欣賞水面倒影的同時，還能感受意境。

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這條水岸步道沿線設有木構涼亭、跨渠橋樑與設計感十足的休憩空間，不僅串聯糯米古橋、綠映水漾公園等地標，讓人邊走邊賞景，邊讀詩、邊思索，更多了一份人文深度，讓文青朝聖、親子漫遊、拍照打卡一次滿足。

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「道將圳文學步道」

地點：嘉義市東區彌陀映月橋頭

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