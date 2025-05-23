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2025福隆國際沙雕藝術季週末開展！ 44座「迪士尼仲夏歡樂祭」主題沙雕迎賓 12歲以下孩童主題搭配可免費入場

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圖：福容大飯店福隆／提供
圖：福容大飯店福隆／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025「福隆國際沙雕藝術季」已邁入第18的年頭，今年再次結合迪士尼品牌主題，打造「迪士尼仲夏歡樂祭」主題沙雕展，活動將在05/24~09/30於福隆海水浴場盛大開展，為期超過130天的展期，邀請超過15位國內外沙雕師，合力打造出44座主題沙雕。

沙雕作品《迪士尼公主與夥伴們》。　圖：福容大飯店福隆／提供
沙雕作品《迪士尼公主與夥伴們》。　圖：福容大飯店福隆／提供

其中以迪士尼為主題的作品就有40座，以大家喜愛的各品牌經典角色與故事，如米奇、米妮、唐老鴨、《魔髮奇緣》、《獅子王》、《星際寶貝》史迪奇…等為靈感，打造一座座的黃金沙雕，集結超過80位經典角色的沙雕作品，邀請一起來福隆海邊歡樂過夏天，主辦單位還推出開幕慶活動，05/24當天12歲以下孩童只要穿搭活動主題的周邊元素，就可享免費入場！

▲沙雕作品《米奇－乘風破浪》。　圖：福容大飯店福隆／提供
▲沙雕作品《米奇－乘風破浪》。　圖：福容大飯店福隆／提供

今年沙雕季以「迪士尼仲夏歡樂祭」為主題，融入備受全球粉絲喜愛的迪士尼各品牌角色設計，除了回味經典場景外，更以人物角色設計打造成一座座黃金沙雕，還有近年來備受大家關注的反派角色，包含《小美人魚》的烏蘇拉、《101忠狗》的庫伊拉，當然還有大人小孩都愛的公主系列，《魔髮奇緣》、《海洋奇緣2》以及《冰雪奇緣》，最後當然少不了《星際寶貝》史迪奇，要到沙灘上好好大鬧一番！

而今年更是《玩具總動員》的30週年紀念，主雕將以《玩具總動員3》的經典海報為主，打造出8公尺高的主雕作品，讓跨越時代與回憶的經典之作，趕快來到福隆沙雕找到你最愛的迪士尼經典場景與角色！

▲沙雕作品《音樂祭派對》。　圖：福容大飯店福隆／提供
▲沙雕作品《音樂祭派對》。　圖：福容大飯店福隆／提供

本屆沙雕季推出44座的沙雕作品，其中40座的迪士尼主題沙雕，還有3座企業品牌沙雕以及1座會場入口意象沙雕，今年整個展期間也投入超過15名國內外沙雕藝術家，齊聚福隆沙灘共同創作，從夯沙模板到塑型，不論遇到豪雨襲擊破壞等，皆以大量人工方式進行修補維護，以維持沙雕季展期的品質控管，就是希望由大地藝術創造的沙雕能夠以最天然環保的方式回歸大自然。

▲沙雕作品《森林裡的小任務》。　圖：福容大飯店福隆／提供
▲沙雕作品《森林裡的小任務》。　圖：福容大飯店福隆／提供

迎接夏日的到來，福隆沙雕季也正如火如荼的為全台民眾打造一處世外桃源。今年主辦單位延續18年來的傳統活動，再次引進國際級IP作為沙雕主題，結合「2025世界壯年運動會」、「Skyline Film 星空電影院」、「2025福隆生活節」、「貢寮國際海洋音樂祭」還有一系列的夏季活動，從五月到十月讓整個夏天的福隆沙灘熱鬧滾滾。要給全台遊客一個最不一樣的福隆沙雕季。詳情請上「福容大飯店福隆」臉書粉絲專頁查詢：https://www.facebook.com/fullonhotelfulong

・活動名稱：2025福隆國際沙雕藝術季【迪士尼仲夏歡樂祭】

・活動日期：2025/05/24～09/30

・活動地點：福隆海水浴場（新北市貢寮區福隆街41號）

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