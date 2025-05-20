中區觀光圈邁向國際！ 印尼百萬部落客來台體驗 觀光署攜手航空與平台推限定深度玩法

交通部觀光署今年度以中區觀光圈品牌為核心，結合「台灣觀光100亮點」及永續低碳旅遊政策，在產品設計與行程推為深化台灣中部觀光圈國際能見度！由交通部觀光署參山國家風景區管理處（簡稱參山處）首度整合阿里山、日月潭雙核心管處，共同打造「中區觀光圈」品牌，結合地方特色業者、台灣知名旅遊平台易遊網、印尼最大旅遊體驗平台Traveloka，以及國泰航空泗水市場、香港中華航空等國內外業者，攜手推出中部創新深度旅遊商品，瞄準東南亞（印尼、馬來西亞）、港澳等國際旅客市場、並同步深化國旅與國際接軌，開創中台灣國際旅遊新亮點。

中區觀光圈與旅遊業代表共同推出創新遊程與優惠歡迎遊客前來感受中部無限魅力。圖／交通部觀光署提供

日前在交通部觀光署旅服中心，由交通部觀光署副署長黃荷婷主持「台灣魅力‧驚喜無限中區觀光圈國際創新旅遊產品發表記者會」，向各界宣傳與國內外航空、線上旅遊平台開發中區觀光圈品牌的新遊程商品。黃副署長說，台灣中部擁有得天獨厚的自然景觀與多元文化資源，此次是觀光署首度整合參山處、阿里山、日月潭管處成為中區觀光圈，可以捲動中部周邊的觀光發展；事實上，觀光署推動觀光圈發展多年，整合了食宿遊購行，尤其觀光圈2.0是跨域合作，例如：茶鄉主題旅遊，就可以串連阿里山、南投松柏嶺到苗栗等地，這樣的資源產業的結合操作，盼未來能夠推動國旅發展，還能吸引到國際旅客到訪。

首先是與印尼最大旅遊體驗平台Traveloka及國泰航空泗水市場合作，包括開發印尼專屬送客方案、參加航空公司專屬會展等，以拓展印尼棉蘭，泗水雅加達等市場；並邀請印尼百萬級網紅Indah Nada Puspita踩線，以擴大社群聲量，搭配商品上架。

印尼百萬級網紅Indah Nada Puspita首度品嚐中觀光圈特色美食。圖／交通部觀光署提供

第二，瞄準港澳市場，深化與中華航空的合作，聚焦自由行與團客獎勵旅遊，持續擴大送客機會及自由行市場；搭配部落客行銷宣傳中區觀光圈美食、文化、自然體驗。第三，首度與易遊網合作，推出針對國旅市場的創新行程，推出限定台灣魅力驚喜無限的中區觀光圈旅遊優惠，包括與鐵道專家陳朝強老師合作的限定便當之旅等，以開創中區觀光圈創新旅遊體驗與市場需求兼顧的成功模式。本次優惠總計27條優惠商品，並推出10萬份500元折扣碼，總價值高達5千萬元，超有感的優惠活動，有計畫暑假期間出遊的民眾千萬別錯過。

另外為推廣中台灣「環島之星萌旅號」鐵道旅遊，「中區觀光圈X環島之星」特別與鐵道專家、來自彰化二水福井食堂的陳朝強老師研發打造期間限定的「幸福款待」便當，結合台灣中部在地業者木桶，以中區觀光圈特色食材，搭配中部優質鰻魚、雞腿，選用阿里山紅茶香魯滷蛋、特色山葵漬、南投香菇、筊白筍，還有八卦山山腳鳳梨、獅頭山梅特產梅醬、爽脆可口的季節時蔬，絕對讓人食指大動！只要購買遊程，即有機會吃到限定便當。

印尼百萬級網紅Indah Nada Puspita愛上竹竹苗觀光圈的苗栗花露農場。圖／交通部觀光署提供

記者會邀請了印尼百萬粉絲部落客Indah Nada到場，公布她此行來台灣的5月12日至15日共四天的中區觀光圈實地踩線的影片！Indah Nada Puspita受訪表示，這是她第一次來到台灣體驗中區觀光圈的文化，她一路參訪阿里山的優遊吧斯鄒族文化園區、奮起湖老街，中彰觀光圈的成美文化園區、鹿港老街，至日月潭搭乘纜車、伊達邵碼等，還有竹竹苗觀光圈的POUYUENJI HILLS、花露農場及明德水庫-日新島等地，讓她感受到台灣的熱情活力。

Nada Puspita也在今日現場和各界分享推薦中區觀光圈的伴手禮，第一是來自於中彰觀光圈的黃金泡菜、第二是日月潭觀光圈的巧克力、以及阿里山觀光圈的奮起湖老街米餅；Nada Puspita說，對於穆斯林遊客來說，中區觀光圈的觀光景點都提供穆斯林友善設施以及美廣上，深入融入中區觀光圈的自然景觀與人文風情。此次路線橫跨中部多個觀光圈，串聯阿里山晨曦雲海、林鐵小鎮、中彰觀光圈的鹿港百年古厝與藝術園林，以及竹竹苗觀光圈的生態體驗，再延伸至日月潭湖畔的山水風光、部落文化及騎行體驗，呈現出完整且多元的旅遊畫面。

印尼百萬級網紅Indah Nada Puspita首度到阿里山的優遊吧斯鄒族文化園區體驗原民文化。圖／交通部觀光署提供

同時，為貼近國際市場需求，特別結合在地業者，推出穆斯林友善餐飲與旅宿，從「食、宿、行、遊、購」五大面向，全面升級服務體驗，滿足印尼及穆斯林旅客期待。此次邀請印尼百萬粉絲級旅遊部落客參與，盼透過Indah Nada Puspita透過影像紀錄、社群分享，將台灣中部的秘境景致與深度旅遊體驗，傳遞至印尼及東南亞市場，吸引潛在旅客以視覺和故事感受台灣無限魅力。

想要了解更多限定台灣魅力驚喜無限的中區觀光圈旅遊優惠行程參考：https://trip.eztravel.com.tw/activity/middle-sightseeingarea/

【易遊網-中區觀光圈旅遊季】優惠折扣碼

優惠期間:即日起至2025年12月31日

優惠商品:限定專頁商品(上方連結)優惠使用

優惠內容:500元折扣碼，(一張訂單，限定使用1張折扣碼)