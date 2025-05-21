巨木陪你一起聽音樂 「拉拉山巨木音樂會」揭開旅遊序幕

【旅奇傳媒/編輯部報導】「拉拉山國家森林遊樂區」是農業部林業及自然保育署（簡稱林業保育署）成立的第19個國家森林遊樂區，也是時隔20餘年後第一個由在地部落居民與政府機關凝聚共識，共同推動成立的國家森林遊樂區，終年雲霧繚繞的園區，動植物生態資源豐富，園區內紅檜、臺灣扁柏形成的巨木群，是北臺灣最佳親近巨木的觀賞點。

每年暑期更是旅遊旺季，拉拉山國家森林遊樂區特於06/14（六）將舉行「巨木陪你一起聽音樂－拉拉山巨木音樂會」，為即將迎來的暑假旅遊旺季揭開序幕。

▲巨木陪你一起聽音樂。 圖：林業保育署新竹分署／提供

新竹分署表示，拉拉山巨木音樂會是一場無插電音樂會，將在4號巨木寬闊的廣場，由絃樂團在巨木環繞的森林裡，演奏動人的音樂，音樂會開始時間為06/14（六）10:30-12:00；同時也準備巨木集章地圖，邀請大家在聆聽音樂之餘，可以漫步巨木步道，逐一探訪有編號的24棵巨木， 06/14活動當天，凡集滿巨木1號到4號章的前200名朋友，可以到拉拉山國家森林遊樂區遊客中心兌換精美小禮品1份。

▲拉拉山國家森林遊樂區。 圖：林業保育署新竹分署／提供

▲在地解說員導覽解說。 圖：林業保育署新竹分署／提供

另外，為培養在地人說在地故事的能力，分署從110年開始即委託台灣生態旅遊協會進行在地解說員培力工作，目前拉拉山國家森林遊樂區內付費解說導覽工作，即由培訓出來的在地解說員，為遊客進行園區生態資源及原住民人文發展內涵的導覽，透過現場實景實物的引領，113年度就服務了近80團遊客，此外，經過全面性盤點在地食、宿、遊、購、行相關的現況與資訊，以拉拉山國家森林遊樂區為軸線，串起二天一夜生態旅遊遊程路線，期間邀請觀光旅遊專家、旅行社專業人員實地踩線，調修成更符合深度生態旅遊遊程的方案。今年起也正式啟動拉拉山生態旅遊的遊程，05/13-05/14首發團，更獲得正面的迴響。

▲遊客中心可坐看山景。 圖：林業保育署新竹分署／提供

新竹分署夏榮生分署長表示，「拉拉山國家森林遊樂區」內有超過100株以上檜木巨木，步行在巨木步道就是徜徉在巨木的森林中，除可以充分享受林芬多精外，更能讓五感打開，達到身心舒暢的境界，歡迎大家一起上拉拉山參加「巨木陪你一起聽音樂－拉拉山巨木音樂會」，也歡迎來場拉拉山的生態旅遊。

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