2025北部賞花，經典及新興花景介紹，還有周圍景點、美食全打包！

北部的賞花之旅，不只是拍拍照、發個限動這麼簡單。它是療癒日常的逃脫門票，是把城市壓力暫時摁下暫停鍵的魔法，和中南部動輒三、四小時的車程不同，北部的花季景點近得驚人，有些甚至比你通勤上班還快到。安排週末出遊或平日快閃，完全零壓力，說走就走。你不必離開縣市，也能一腳踏進山林、一秒進入花海仙境。

為什麼北部花季值得你去

因為北部花季不是「一個景點」的代名詞，它是整個吃喝玩樂的大型聯展：

* 去陽明山看花，不如說去泡湯、吃山產順便賞花

* 淡水、三芝的繡球花海配上夕陽和老街，妳的IG可能會瞬間炸開

* 木柵的茶花＋貓空纜車，讓你文青到連空氣都變濾鏡色

* 桃園拉拉山粉紅佳人櫻，追完花可以順便上山吃水蜜桃、跑去步道、走進大溪老街和慈湖

* 新店銀河洞瀑布下也能賞花＋輕健行，順便練腿順便減肥

* 看完士林官邸的玫瑰園，立刻轉戰附近夜市吃炸雞排配冬瓜茶，心靈和胃都飽了

北部賞花的三大優勢，再加上這些隱藏buff：

* 地點密集、交通方便：多數景點可自駕、捷運、公車直達。賞完花還能順路吃一輪。

* 花種多元、花期錯開：不只春天限定，從年初的櫻花、茶花、李花，到夏季繡球花、荷花，接著秋天有芒草、桂花，冬天還有山茶與梅花接棒。

* 適合所有人：親子、情侶、銀髮族都能找到各自的浪漫。

每月花曆：北北桃地區花季全月份一覽表

近年-北部新興賞花景點+活動

除了經典賞花熱點，北部這幾年也多了一些不同選擇的新興花景、花卉活動，適合想要避開人潮、走點不一樣路線的旅人，這些地點因為較新、宣傳較少，目前還沒被大批遊客進攻，也可能還沒被太爆炸多的網美發現，適合搶先規劃。

1. 五股夏綠地（新北市)

* 特色：由五股垃圾山華麗變身為綠意盎然的大型都會公園，曾獲國家永續發展獎肯定。

* 亮點：園區內設有彩繪涵管、繽紛階梯、環保藝術裝置，加上大片草地與四季變化的植栽，隨手拍都好看！

* 花季資訊：園內全年皆有綠植造景，目前無特定官方花展；請持續關注新北市府公告。

* 地址：新北市五股區五工六路

(圖片來源：新北市政府)

2. 桃園蓮花園生態區「春花饗宴」

* 特色：經典地點，但活動會每年創新！是以蓮花為主題的休閒農業區，結合農業、文化與生態旅遊，提供多樣化的農事體驗與活動。

* 亮點：活動期間設有四座愛情主題裝置藝術，包括「蓮愛光環」、「串蓮愛情鎖」、「蓮園鞦韆」等，並舉辦開幕演唱會、親子寫生嘉年華、瓜瓜學堂食農教育等系列活動。

* 地址：桃園市觀音區金華路31號（遊客服務中心旁）

(圖片來源：桃園蓮花園生態區)

3. 台北大安森林公園 春花大道／地景花園（更新與再造型）

* 特色：近兩年園藝處重新設計春花大道、加入造型花球與季節花卉佈景。

* 春季花種：天竺葵、萬壽菊、一串紅等

* 新增小亮點：互動打卡牌樓與花牆

(2025大安森林公園-杜鵑花季 圖片來源：花IN台北)

4、古亭河濱花海

* 特色：花期集中春節，市中心少見的河畔花景

* 花種：矮牽牛、醉蝶花、波斯菊、萬壽菊等

* 小亮點：燈飾裝置、稻草造景、觀景平台

* 地點：台北市中正區（捷運公館站步行可達）

(圖片來源：臺北市政府工務局水利工程處/曹正邦攝-全區圖)

5. 新北樹林山佳荷花池（2022重新整建開放)

* 亮點：蓮花池環境整頓完成，原為荒廢區域，2022由新北市整建後重新開放。

* 搭配：山佳鐵道公園、車站老街

(圖片來源：新北市政府高灘地工程管理處)

6. 新店陽光運動公園花帶步道（2023擴建後完工)

* 位於新店溪左岸，河濱段整建完成後加入花卉帶，搭配自行車道與親子草地空間。

* 花季：春夏以波斯菊、百日草為主。

(圖片來源：新北市政府)

一定要去！精選北部經典/人氣花季景點

賞花行程沒有做功課＝現場崩潰。這邊幫你把該查的資訊都集中打包，再也不用擔心你Google老半天還是找錯地方

北部賞花地圖：經典花季景點總整理

補充閱讀：台北捷運賞花地圖

(圖片來源：花IN台北)

補充閱讀：陽明山賞花資訊：

(圖片來源：TravelKing)

各景點延伸推薦：一小時路程內的好吃好玩去處

陽明山花季 周邊景點推薦

(圖片來源：交通部觀光署)

陽明山餐廳推薦 -親子友善＋好停車＋景觀

1. Brick Yard 33 1/3 美軍俱樂部

* 特色：由老美軍俱樂部改建，超大片草地＋工業風建築，保留濃濃美式氛圍。

* 餐點亮點：西式早午餐、漢堡、排餐、甜點，份量充足又適合小孩分食。

* 親子友善：設有超大戶外草坪，小朋友可以自在奔跑、放電，適合家庭聚會。

* 好停車：附設超大停車場，停車完全不是問題。

* 地址：台北市士林區國泰街4號

(圖片來源：Brick Yard 33 1/3 美軍俱樂部)

2. The Café By 想陽明山

* 特色：美式鄉村小屋，綠意庭園環繞，充滿異國度假氛圍。

* 餐點亮點：提供異國料理、早午餐、排餐，甜點表現也不錯，份量適中。

* 親子友善：草地、戶外座位，空間寬敞，小孩可以活動、拍照超美。

* 好停車：旁邊即有附設停車場，開車族友善。

* 地址：台北市士林區格致路70號

(圖片來源：大手牽小手 玩樂趣)

3. 草山夜未眠景觀餐廳

* 特色：超大戶外花園＋景觀餐廳，從白天到夜晚都能欣賞台北市夜景。

* 餐點亮點：主打中式合菜、熱炒、火鍋，很適合多人大桌聚餐。

* 親子友善：場地廣闊，有戶外空地，小朋友可以輕鬆放風。

* 好停車：備有停車場，夜間賞景、聚餐都超方便。

* 地址：台北市士林區東山路25巷81弄99號

(圖片來源：草山夜未眠景觀餐廳)

4. 好樣秘境 VVG Hideaway

* 特色：森林系餐廳，玻璃屋與大片綠地，自然氛圍滿滿，猶如城市中的祕密花園。

* 餐點亮點：西式早午餐、輕食甜點，下午茶表現尤其突出。

* 親子友善：有草地、有室內空間，適合親子共遊放鬆。

* 好停車：設有停車空間，開車前往不怕沒位子。

* 地址：台北市士林區菁山路136-1號

(圖片來源：好樣秘境 VVG)

三芝櫻花季 周邊景點推薦

(圖片來源：交通部觀光署)

來三芝只賞花？太小看這裡了吧！ 這裡根本是「咖啡館/餐廳天堂」好嗎？從海景第一排美到爆，到隱藏版仙氣小店，每間都逼你手機拍到發熱發燙！ 不喝咖啡也沒關係，想想你光是拍照、打卡、裝氣質、搞個渡假感，就已經值回票價了。三芝的咖啡館根本是時尚濾鏡大本營，隨便一個轉角都能拍出雜誌封面感。在這裡，三步一棟希臘風、五步一間峇里島系，外加沙灘、藍天、仙女系甜點套餐，拍到你捨不得離開。來到這兒就放慢腳步，讓自己過得浮誇一點，才對得起這片美到離譜的北海岸。

海邊灶咖 Ocean Kitchen：

風格特色： 峇里島風格，設有鞦韆與木質露天座位，直通沙灘，適合拍攝夕陽美景。

地址： 新北市三芝區北勢子19-1號

(圖片來源：海邊灶咖 Ocean Kitchen)

夢想地圖 Café 海景會館：

風格特色： 希臘藍白建築，擁有藤編躺椅、彩虹階梯等打卡景點。

地址： 新北市三芝區北勢子41號

(圖片來源：夢想地圖 Café 海景會館)

Villa Sugar：

風格特色： 南洋渡假風格，設有戶外用餐區，讓人彷彿置身國外海島。

地址： 新北市三芝區北勢子45-6號

(圖片來源：Villa Sugar)

牛仔莊園 Cowboy Ranch：

風格特色： 西部牛仔主題餐廳，設有大片草原與馬匹，營造美國西部氛圍。

地址： 新北市三芝區芝柏路65號

(圖片來源：牛仔莊園 Cowboy Ranch)

海豚咖啡 Dolphin Café：

風格特色：親子友善，擁有海景座位區與親子遊樂設施。

地址： 新北市三芝區北勢子45-1號

(圖片來源：海豚咖啡 Dolphin Café)

士林官邸菊展 周邊景點推薦

全部地點距離士林官邸約步行10～20分鐘或捷運1站內車程

(圖片來源：台北市立美術館、台北天文科教學、交通部觀光署、台北旅遊網)

桃園大溪花海農場 周邊景點推薦

(圖片來源：桃園觀光導覽網)

當北部的花季悄悄登場，其實你不用再問「要不要去」，而是該想：「我還要錯過幾次？」有時候，生活忙到喘不過氣，反而更該找個理由，踏出去透透氣，看點花、曬點太陽、放空一下。

不用跑到很遠的地方，也不用排三天兩夜的大行程。很多北部的賞花景點近得誇張，搞不好你平常通勤都還比較久。走走步道、拍拍照片、吃點在地小吃，輕鬆就能有個「今天我有在過生活」的感覺。

其實花季最迷人的地方，不只是花開有多漂亮，而是它讓你有個正當理由，偷個懶、放個空、找回一點自己的喘息空間。你可以和朋友一起來場半日閒晃，也可以自己一個人戴著耳機晃到花叢裡假裝拍MV。沒人規定賞花一定要怎麼做，你開心就好！

(圖片來源：微笑台灣)



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