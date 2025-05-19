香港航空 「2025TTE台北國際觀光博覽會」限時促銷優惠

【旅奇傳媒/編輯部報導】香港航空推出「2025 TTE 台北國際觀光博覽會」限時促銷優惠，為旅客打造超值機票折扣，探索更多精彩目的地。即日起至2025/05/30，只要透過香港航空官網預訂台北出發至以下熱門航點的單程或來回機票，並在促銷代碼欄位輸入優惠碼「TTE2025」，即可享有10-15%的專屬折扣！

熱門航線一次解鎖

此次促銷涵蓋多個深受旅客喜愛的航線，包括： 港澳及中國地區：香港、北京、重慶、上海、杭州、南京、海口、三亞；長途航線：加拿大溫哥華、澳洲雪梨；東南亞度假勝地：越南峴港、泰國曼谷、印尼峇里島，不論是商務出差、度假旅遊或是探索異國文化，皆可趁此優惠輕鬆規劃理想行程。

銷售日期：2025/05/19~05/30

旅行日期：2025/05/26~10/25

香港航空致力於提供舒適的飛行體驗，搭配優質機上服務與多元航線，讓旅客盡享便捷與舒適。機票優惠僅限官方網站訂票，旅客可即刻前往「香港航空」官網預訂，享受旅遊優惠！ ※該活動受有關條款及細則約束。

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