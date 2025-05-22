怎麼買到便宜機票？訂票省錢小撇步告訴你

【文・KKday旅遊生活誌】

無論是連假出國、請特休快閃，還是說走就走的旅行，機票總是難買又難搶，價格還高得嚇人！像東京、大阪、首爾這些熱門航線，廉航來回竟然也要一萬五起跳，讓不少小資族的旅遊計畫差點喊卡。別擔心，這篇文章一次整理實用的小訣竅，教你怎麼用最低價格飛出國，把旅費省下來好好享受旅程！

機票比價網大比拼

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大家最常聽到的機票比價網站應該就是Skyscanner，但是今天編輯還要推薦另外兩個就是：Kayak 和 Expedia，如果你已經決定好目的地，那就善用機票比價網輕鬆買到便宜機票吧！

Skyscanner

編輯最常用的就是Skyscanner！因為大家可以自行設定日期、追蹤特定機票，如果有降價或是上漲都會第一時間通知你，另外也可以看租車、訂房的價格比較。

如果看到心儀的價錢Skyscanner可以幫大家導到第三方網頁訂購，但是編輯還是建議大家導到「航空公司官網」做預訂會比較安心喔！

Kayak

第二個要介紹的就是Kayak，其中有一個非常特別的使用方式就是：可以同時開啟其他旅遊網站進行分別操作、比較，另外還會依照以往經驗預測機票價格起伏，各位可以好好善用。

Expedia

最後介紹的就是Expedia，相較於上面兩個機票比價網不方便的原因就是：無法查看不同航空公司機票組合、沒辦法追蹤心儀機票價格，但是卻會標出機票剩餘張數。另外像是Skyscanner訂房、租車可能需要導到第三方網站進行訂購，但是Expedia可以直接在網站上訂機票，預訂機加酒還會有不定時優惠喔！

計畫機票是什麼？

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計畫機票簡單來說就是「有固定的去程、回程時間，而且是沒辦法更改的，也沒辦法累積航空里程、預先劃位」，所以相對於自己訂當然比較便宜！通常旅行社都有在賣這樣的機票。

信用卡是你的好幫手

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現在大家買機票會選擇刷信用卡除了因為有簡易旅平險之外，最大重點就是回饋和折扣，大家在訂票之前還是要上各銀行官網確認優惠資訊喔！詳細信用卡優惠和期限還是以各家信用卡官網為主。航空聯名卡通常還有分卡別等級，各等級的優惠不太一樣，卡的等級越高優惠也越多，辦卡之前記得看清楚喔！

傳統航空怎麼買便宜機票？

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畢竟廉價航空對於傳統航空也是一種壓力，所以如果想要搭傳統航空，又想要買到便宜票價的話，大家可以關注航空公司都會有不定期的優惠（像是：旅展、官網特價），或是自己認為不需要那麼多行李額度、不用選擇位置，可以選擇精簡、輕省方案，可以幫自己的荷包省下不少錢喔！

另外搭乘傳統航空累積哩程數也是省錢的好方式，尤其傳統航空的好處是同聯盟航空公司的哩程可以互通，哩程可以拿來升等機位、兌換機票等，目前全球有三大航空聯盟，分別是：

天合聯盟（Sky Team）：中華航空、大韓航空、荷蘭皇家航空等

星空聯盟（Star Alliance）：長榮航空、全日本空輸、韓亞航空等

寰宇一家（One World）：國泰航空、美國航空、英國航空、卡達航空等

如果你有固定常搭的航空公司，建議大家盡量選擇同聯盟的其他航空搭乘，專心累積哩程更快速喔！

廉航怎麼買便宜機票？

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大家應該都有聽過傳統航空的潛規則：來回機票一起買比較便宜，但是在廉航是沒有這回事的，所以大家可以善用機票比價平台，這樣可以幫助大家買到更便宜的廉航機票！

另外和傳統航空一樣，有些廉航公司只要加入會員、買了機票就可以獲得點數，累積點數之後可以在下一次買機票時折抵，所以也可以固定搭同一家廉航來賺取優惠。有些廉航如果成為VIP更可以享有額外的優惠。

買票時機點很重要

除了上面跟大家分享的小撇步，另外購買便宜機票時機點也很重要！最常見的就是淡、旺季的差價、旅展折扣、航空公司官網限時折扣、新航線開賣時間，這些都是大家需要耐心觀望的。

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另外值得注意的是：通常航空公司的夏季航班開賣（11-12月）、冬季航班開賣（7-8月）時也會有一波促銷活動，只是遇到旺季時不一定會在開賣馬上促銷，也可能會在開賣後2-3週才有降價活動。

哩程計畫是什麼？

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如果你也是常常出國的朋朋，一定要好好看看這Part！善用哩程計畫累積，甚至可以賺到免費機票，可是能幫你省下不少錢的～但是執行之前，必須先考慮：

常搭的航空公司是哪一家？

哩程期限是多久？

累積兌換難易度？

Source：Unsplash｜Danila Hamsterman

如果剛好是正要開始累積哩程的新手，整理兩個方案給大家：

星空聯盟ANA計畫：相對兌換門檻不高、容易兌換，推薦喜愛ANA、常跑日本的旅客使用。

亞洲萬里通：合作的聯名卡數量多，哩程累積容易且兌換簡單、門檻低，哩程只要有新增就可展延有效期限，不易過期。

基本上只要搞懂遊戲規則，根據自己的需求去選擇適合自己的哩程累積計畫並善用哩程，就能讓你省下不少錢喔！

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