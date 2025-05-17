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不只6萬元！黃仁勳專機停松山機場 民航局揭6天收費真實金額
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨天下午搭乘私人專機抵達台灣，據交通部民用航空局估算，專機若停放松山機場6天，在未使用空廚情況下，收費逾新台幣9.5萬元。
雙北世壯運開幕典禮今晚登場，來自不同領域的5名聖火代表中的其中一位就是黃仁勳，而黃仁勳接下來也將在台北國際電腦展（COMPUTEX）進行主題演講。
對於黃仁勳私人專機停放松山機場，民航局表示，外傳6天收費6萬多元是錯誤的數字。
民航局解釋，停留費每天應為1萬1660元，並非7000多元，另外還有安全服務費、地勤機坪使用費等。
若以專機停留6天估算，民航局指出，若未使用空廚，6天應收費金額約9萬5562元，若有使用空廚，每次會加收714元。
另外，民航局提到，私人飛機通常會利用商務中心通關，而負責商務中心營運的業者將另外收取費用。
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