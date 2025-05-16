黃仁勳專機在松山機場停6天！須繳「2費用」金額曝光

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳為參加台北國際電腦展已於16日正式搭機抵台，而黃仁勳此次訪台搭乘的交通工具，跟過去幾次回台灣時一樣，都是私人飛機「龐巴迪7500」（Bombardier Global 7500）。而他今日搭乘的這架飛機，下午1點29分於台北松山機場降落後，就停放在機場的專用停機棚內，而「AI教父」此次返台預計將停留6天時間，一名專業飛行員向《經濟日報》透露，算上起降費（Landing Fee）、停場費（Parking Fee），這次教父搭專機回台、預估將繳納共新台幣64,880元的費用給機場。

據悉，黃仁勳此次回台行程滿檔，除了將於今晚親自拜會台積電（2330）董事長魏哲家之外，也將於17日宴請台灣科技供應鏈高層、拜會台積電創辦人張忠謀、並趕場現身台北大巨蛋，為雙北世界壯年運動會擔任聖火「科技」代表。緊接著，他還預計在19日登上北流舞台，親自發表重要演說，隨後在電腦展舉辦期間，他也安排在21日召開全球媒體聯訪，親自回答各界的提問，待聯訪結束後，他才會再搭機離開。

而根據台灣民航局的最新收費標準，若一架龐巴迪 Global 7500（最大起飛重量為 52,095 公斤）於白天降落並停留在台北松山機場，每日需支付的費用包括起降費和停場費，而專業飛行員透露，「起降費（Landing Fee）」的計算方式，是依據該架飛機的最大起飛重量（MTOW）來計算，至於「停場費（Parking Fee）」的計算方式，則是依據飛機的重量和停留時間來進行計算。

飛行員分析，黃仁勳此次搭乘回台的專機為「龐巴迪 Global 7500」，該款飛機的最大起飛重量（Maximum Takeoff Weight,MTOW）為 114,850 磅，約等於52,095 公斤。 而這一數值代表該機型在起飛時允許的最大總重量，包含機體、燃料、乘客、行李及其他載重。這也使得 Global 7500 成為目前市場上最重的超遠程商務噴射機之一。

對此，該飛行員表示，若以黃仁勳這次搭乘的龐巴迪7500（Global 7500）的 MTOW大約 52,095公斤來計算，預計教父此次總共需繳納給松山機場，大約新臺幣20,000元的起降費。而自該架飛機每日需繳納給松山機場的停場費，大約為新台幣7,480元，若自教父今日抵台起算，一路停放至21日，共計約6天的時間，合計將繳納44,880元；因此「起降費、停場費」2項費用合併為新台幣64,880元。