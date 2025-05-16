國旅的救星！「長榮桂冠酒店」搶攻暑假直接推住房買1送1，同步販售8入粽子禮盒

暑假腳步近了，台中長榮桂冠酒店率先出招，搶攻暑期國旅商機，推出超值「1+1住房專案」，主打雙人入住買一送一，每房含早餐並可加價升級一泊二食，最低每人僅需2,500元起，即可入住五星級飯店、享用豐盛自助餐。國旅市場寄望暑期，預計可吸引許多民眾趁機規劃國內出遊行程。

圖／長榮桂冠酒店提供

本次住房專案分兩階段實施，第一階段自即日起至6月30日止，平日訂兩間高級客房享第二間免費，總價6,400元起，平均每間僅3,200元；第二階段自7月1日至12月30日止，方案延續，每晚6,800元起，平均每間3,400元。方案皆含每日兩客早餐，無論是一日快閃或三天兩夜連住行程，都能用實惠價格輕鬆享受高質感旅宿。

圖／長榮桂冠酒店提供

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除了住宿優惠，入住期間還可免費使用飯店B1健身中心，包括健身房、電玩室、戶外泳池與三溫暖等設施，讓旅程更豐富。平日與旺日價格略有不同，週六及連續假日每房需加價1,300元，詳情可參考官網房價日曆表。

適逢端午節將至，酒店同步推出五星飯店手工粽系列，包括人氣「台鮑粽」與「羅漢香素粽」，更有全新口味如「麻油松阪豬米糕粽」、「珍珠貝海味粽」與「甜心豆沙鹼粽」，每顆價格從120元至220元不等，另有綜合八入禮盒搭配綠色保冷袋，兼具實用與美感，是送禮自用兩相宜的選擇。