快訊

黃呂錦茹羈押後首度提訊 15名黨工、志工疑抄連署罷免名冊遭約談

新聞幕後╱賴清德自斷與黃仁勳同台良機 北市今年2月就邀總統

禍從口出陰影太大！曾國城痛失「一字千金」後首露面：不要再害我

聽新聞
0:00 / 0:00

國旅的救星！「長榮桂冠酒店」搶攻暑假直接推住房買1送1，同步販售8入粽子禮盒

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／長榮桂冠酒店提供
圖／長榮桂冠酒店提供

暑假腳步近了，台中長榮桂冠酒店率先出招，搶攻暑期國旅商機，推出超值「1+1住房專案」，主打雙人入住買一送一，每房含早餐並可加價升級一泊二食，最低每人僅需2,500元起，即可入住五星級飯店、享用豐盛自助餐。國旅市場寄望暑期，預計可吸引許多民眾趁機規劃國內出遊行程。

圖／長榮桂冠酒店提供
圖／長榮桂冠酒店提供

本次住房專案分兩階段實施，第一階段自即日起至6月30日止，平日訂兩間高級客房享第二間免費，總價6,400元起，平均每間僅3,200元；第二階段自7月1日至12月30日止，方案延續，每晚6,800元起，平均每間3,400元。方案皆含每日兩客早餐，無論是一日快閃或三天兩夜連住行程，都能用實惠價格輕鬆享受高質感旅宿。

圖／長榮桂冠酒店提供
圖／長榮桂冠酒店提供

圖／長榮桂冠酒店提供
圖／長榮桂冠酒店提供

除了住宿優惠，入住期間還可免費使用飯店B1健身中心，包括健身房、電玩室、戶外泳池與三溫暖等設施，讓旅程更豐富。平日與旺日價格略有不同，週六及連續假日每房需加價1,300元，詳情可參考官網房價日曆表。

適逢端午節將至，酒店同步推出五星飯店手工粽系列，包括人氣「台鮑粽」與「羅漢香素粽」，更有全新口味如「麻油松阪豬米糕粽」、「珍珠貝海味粽」與「甜心豆沙鹼粽」，每顆價格從120元至220元不等，另有綜合八入禮盒搭配綠色保冷袋，兼具實用與美感，是送禮自用兩相宜的選擇。

圖／長榮桂冠酒店提供
圖／長榮桂冠酒店提供

編輯推薦

國旅 早餐 桂冠 買一送一 酒店

相關新聞

國旅的救星！「長榮桂冠酒店」搶攻暑假直接推住房買1送1，同步販售8入粽子禮盒

暑假腳步近了，台中長榮桂冠酒店率先出招，搶攻暑期國旅商機，推出超值「1+1住房專案」，主打雙人入住買一送一，每房含早餐並可加價升級一泊二食，最低每人僅需2,500元起，即可入住五星級飯店、享用豐盛自助

哆啦A夢熱氣球夢幻開場！ 2025熱氣球嘉年華「繫留體驗」購票資訊、登場亮點一次看

哆啦A夢熱氣球「繫留體驗」開搶！ 2025熱氣球嘉年華購票資訊、登場亮點一次看

出遊停車神助手！ LINE爆紅「找車位神器」 3步驟搜車位 旅人快收藏

出遊停車神助手！ LINE爆紅「找車位神器」旅人快收藏 2步驟搜車位 不用再靠運氣

日本九州買一送一！TTE旅展4天搶便宜 星飯店下殺2折

上半年規模最大的旅展「2025第19屆台北國際觀光博覽會TTE」，將於5月23日至26日在台北世貿登場。今年規模再創新高...

0元機票來了！台越航線胡志明、河內、富國島 全面開搶

最受旅客歡迎的0元機票來了！越捷航空為迎接2025夏季旅遊熱潮，即日起推出全球矚目限時優惠，數百萬張「新台幣0元起」機票...

帶爸媽出國必讀！不知道這些事，別輕易帶長輩旅行

想帶爸爸媽媽出國旅行，卻不知道該選跟團、自助，還是機加酒自由行嗎？其實，帶長輩出門旅遊，比你想的更需要細心安排！無論你選擇哪種方式，只要掌握一些貼心小技巧，就能讓爸媽玩得開心、自己也不疲憊。如果你也想帶父母出國玩，千萬別錯過這篇長輩出國攻略懶人包。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。