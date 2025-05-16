哆啦A夢熱氣球夢幻開場！ 2025熱氣球嘉年華「繫留體驗」購票資訊、登場亮點一次看

暑假最受矚目的夢幻盛事又來了！邁入第15週年的「2025臺灣國際熱氣球嘉年華」將於7月5日至8月21日在台東鹿野高台盛大舉行，今年不僅邀請超人氣IP「哆啦A夢」以全新造型熱氣球登場，還有高達8場煙火＋無人機光雕音樂會接連登場，精彩可期！

2025臺灣熱氣球嘉年華繫留體驗預購開跑。圖／台東縣政府提供

萬眾期待的「熱氣球繫留體驗」，也將於5月20日與5月27日中午12點分兩階段開賣，購票方式分為兩個階段，5月20日中午12點開放預約 7月場次，5月27日中午12點則開放預約 8月場次，全程採線上搶票制，僅限網路預約，總共開出 76場次、9,120個名額，每場限量120張票，熱氣球迷們設好鬧鐘搶票去！

15週年聯名哆啦A夢 打造夢幻天空派對

2025臺灣熱氣球嘉年華繫留體驗預購開跑。圖／台東縣政府提供

2025年熱氣球嘉年華以哆啦A夢為主題，慶祝其電影45週年，屆時將有哆啦A夢，還會帶上他的好夥伴大雄、靜香、胖虎與小夫一同現身現場，與大家見面同歡。而在天空中，更將出動600台無人機打造竹蜻蜓、任意門等經典道具圖案，結合卡通主題曲上演空中光雕秀！

8場光雕音樂會＋無人機＋煙火接力登場

2025臺灣熱氣球嘉年華繫留體驗預購開跑。圖／台東縣政府提供

活動期間將舉行8場視覺饗宴，包括鹿野高台、太麻里曙光園區、池上大坡池、台東國際地標等地接力登場，首場於7月6日(週日)晚間19:00在鹿野高台開演，壯麗煙火與無人機光雕一次滿足。

📍光雕音樂會場次總覽：

7/6（日）19：00 鹿野高台

7/10（四）04：00 太麻里曙光園區

7/17（四）19：00 鹿野高台

7/24（四）19：00 池上大坡池

7/31（四）19：00 鹿野高台

8/7（四）19：00 台東市國際地標

8/14（四）19：00 鹿野高台

8/21（四）19：00 鹿野高台

熱氣球繫留體驗 購票資訊看這裡

繫留體驗每日分為清晨5:30～7:00與傍晚5:00～6:30兩個時段舉辦，票價方面，平日（週一至週四）每張550元，假日（週五至週日）則為650元。每張票為單人單場使用，每筆訂單最多只能購買兩張，也就是說情侶、朋友要一起飛可得提早安排搶票策略。今年的繫留搭乘以標準熱氣球為主，哆啦A夢造型熱氣球雖然不開放搭乘，但光是拍照就夠吸睛啦！

2025臺灣熱氣球嘉年華繫留體驗預購開跑。圖／台東縣政府提供

提醒大家，今年活動期間每週二將為活動公休日，當天不會有熱氣球升空，也無法購票搭乘，大家安排行程時務必要避開。而在光雕音樂會舉辦當天（7月6、17、31日與8月14、21日），下午場次的繫留體驗僅開放現場購票，沒搶到線上票的朋友也別灰心，可以提前到場排隊碰碰運氣！

2025臺灣國際熱氣球嘉年華

日期：7/5～8/21

地點：台東縣鹿野鄉高台路46號（鹿野高台）

活動官網：http://balloontaiwan.taitung.gov.tw/

造型熱氣球繫留體驗

時間：上午場 凌晨05：30～07：00、下午場 17：00～18：30

預約售票時間：7月體驗場次為5/20中午12：00、8月體驗場次為5/27中午12：00

熱氣球繫留體驗線上預約：https://www.eztravel.com.tw/activity/taitungballoon/