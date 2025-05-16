出遊停車神助手！ LINE爆紅「找車位神器」 3步驟搜車位 旅人快收藏
開車出遊最怕什麼？不是車潮如織的高速公路，也不是導航失靈的陌生巷弄，而是抵達目的地後，在街頭無止盡地繞圈「求位」，找不到車位的焦躁也可能讓旅遊心情瞬間打折！
有網友近期在社群平台Threads上分享，大力推薦一款神級找車位神器「發現一個超酷的東西欸！直接線上找到停車位？還附導航，目前實測都蠻準的」，更開心表示「早上上班省了10分鐘繞路找到停車位」。
這一款主打「3秒內」查詢即時路邊與停車場空位服務，只要加入LINE官方帳號《雞來客棧 GLike》，開啟聊天視窗，傳送定位資訊，就能迅速跳出附近5個有空位的停車點，甚至附上導航連結，直接導引你開到目的地旁的空格，目前僅支援台北、新北、台中、台南、高雄五大城市，未來將陸續拓展到更多地區。
體驗「智慧找車位」的旅遊方式，只需三步驟：
1.加入LINE官方帳號「雞來客棧_GLike」
2.點選聊天室內的「位置」並傳送所在位置
3.系統立即回傳鄰近停車格與導航資訊
一票網友試用後狂讚這個系統「再也不用念咒語、比手勢了」、「定位後一秒跳出空格，導航也很準，根本駕駛救星」、「超強工具，怎麼現在才知道！」
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