聽新聞
0:00 / 0:00
「航海王嘉年華」辦在這！不輸花火節 首度亮相「5米高巨型喬巴」必朝聖 「航海王無人機煙火秀」場次大公開
不輸澎湖花火節！台北即將迎來「熱門IP」無人機煙火秀，由《航海王 ONE PIECE》攜手兒童新樂園打造暑期限定「ONE PIECE 歡樂派對嘉年華」，精彩活動內容搶先曝光快筆記。
不只史努比，「航海王無人機煙火秀」即將照亮台北！暑期必追，《航海王 ONE PIECE》首度攜手台北市兒童新樂園，聯名推出暑期限定「ONE PIECE 歡樂派對嘉年華」，預計於6/28至10/12期間盛大登場，更有5公尺高「喬巴氣偶」為其暖身引發熱議。
本次活動以動畫最新篇章「航海王未來島篇」為主軸，打造一系列精彩活動，像是「兩座未來島主題巨型氣偶」首度亮相、主題造景、航海王主題氣墊區等，還有「航海王無人機煙火秀」必朝聖，將分別在7/1、8/28、10/12等3日的19:30限定展開。
此外，更有多款首次登場的限定周邊商品、輕食和快閃店，吃喝玩樂一站式擁有。現場還將推出集章活動，只要完成任務就有機會免費獲得限定贈品。更多資訊可見活動粉專。
ONE PIECE 歡樂派對嘉年華
活動地點：台北市立兒童新樂園
活動期間：2025/6/28～10/12（7/1正式開幕）
無人機場次：7/1、8/28、10/12 19:30
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言