快訊

破法拍紀錄！Richard Mille粉鑽表拍出3900萬 年輕神秘買家曝

誤點10分鐘退費「民眾憂賠到死」台鐵：要符合特定條件

打詐變打折？最高法院大法庭裁定 詐騙犯認罪繳回「酬勞」就可減刑

聽新聞
0:00 / 0:00

「航海王嘉年華」辦在這！不輸花火節 首度亮相「5米高巨型喬巴」必朝聖 「航海王無人機煙火秀」場次大公開

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／ONE PIECE 歡樂派對嘉年華粉專、台北市兒童樂園提供
圖／ONE PIECE 歡樂派對嘉年華粉專、台北市兒童樂園提供

不輸澎湖花火節！台北即將迎來「熱門IP」無人機煙火秀，由《航海王 ONE PIECE》攜手兒童新樂園打造暑期限定「ONE PIECE 歡樂派對嘉年華」，精彩活動內容搶先曝光快筆記。

圖／台北市兒童樂園提供
圖／台北市兒童樂園提供

不只史努比，「航海王無人機煙火秀」即將照亮台北！暑期必追，《航海王 ONE PIECE》首度攜手台北市兒童新樂園，聯名推出暑期限定「ONE PIECE 歡樂派對嘉年華」，預計於6/28至10/12期間盛大登場，更有5公尺高「喬巴氣偶」為其暖身引發熱議。

圖／ONE PIECE 歡樂派對嘉年華粉專
圖／ONE PIECE 歡樂派對嘉年華粉專

本次活動以動畫最新篇章「航海王未來島篇」為主軸，打造一系列精彩活動，像是「兩座未來島主題巨型氣偶」首度亮相、主題造景、航海王主題氣墊區等，還有「航海王無人機煙火秀」必朝聖，將分別在7/1、8/28、10/12等3日的19:30限定展開。

煙火示意圖，非本次活動照片。圖／台北市兒童樂園提供
煙火示意圖，非本次活動照片。圖／台北市兒童樂園提供

此外，更有多款首次登場的限定周邊商品、輕食快閃店，吃喝玩樂一站式擁有。現場還將推出集章活動，只要完成任務就有機會免費獲得限定贈品。更多資訊可見活動粉專

圖／ONE PIECE 歡樂派對嘉年華粉專
圖／ONE PIECE 歡樂派對嘉年華粉專

ONE PIECE 歡樂派對嘉年華

活動地點：台北市立兒童新樂園

活動期間：2025/6/28～10/12（7/1正式開幕）

無人機場次：7/1、8/28、10/12 19:30

編輯推薦

兒童新樂園 快閃店 派對 煙火秀 航海王 輕食

相關新聞

「航海王嘉年華」辦在這！不輸花火節 首度亮相「5米高巨型喬巴」必朝聖 「航海王無人機煙火秀」場次大公開

不輸澎湖花火節！台北即將迎來「熱門IP」無人機煙火秀，由《航海王 ONE PIECE》攜手兒童新樂園打造暑期限定「ONE PIECE 歡樂派對嘉年華」，精彩活動內容搶先曝光快筆記。

年度旅遊盛會！2025第19屆台北國際觀光博覽會TTE 5月23日重磅登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】上半年規模最大的旅遊界盛事，「2025第19屆台北國際觀光博覽會 TTE」將於05/23-05/26，在台北世貿隆重登場。今年規模再創新高，使用展位數達850格，參展廠商數量較

年中最殺優惠！ 「六福線上旅展」住宿券29折起、五星Buffet券買5送1、玩樂園只要670元 吃住玩5折有找

年中最殺優惠！ 「六福線上旅展」住宿券29折、五星Buffet券買5送1、玩樂園只要670元 吃住玩5折有找

國泰航空推夏季線上旅展 全球71個航點限時優惠85折起

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接夏日旅遊旺季，國泰航空推出「夏季線上旅展」限時優惠，邀請旅客把握機會，展開全新飛行「旅」歷！即日起至2025/05/31止，全球71個精選航點經濟艙機票85折起、特選經濟艙

沁涼一下！「屏東涼夏祭」連兩週登場！180秒煙火秀還有冰品音樂市集統統有，一起high翻夏日

今年夏天，屏東縣民公園將變身為最涼的打卡聖地！「2025屏東涼夏祭」於5/10、11及5/17、18兩個週末盛大舉行，結合日式祭典風情與在地特色，不只冰品、美食、音樂輪番登場，還邀請超人氣IP「奧樂雞」陪你一起拍照、玩遊戲、拿好禮，打造一場大人小孩都會愛的夏日派對！

2樂園「媽媽免費玩」！ 2025母親節「十大樂園景點」優惠懶人包 5月爆殺對中證件免門票、99元玩到底

2樂園「媽媽免費」！ 全台10大樂園景點優惠懶人包 5月爆殺證件免門票、99元玩到底

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。