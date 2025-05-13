年中最殺優惠！ 「六福線上旅展」住宿券29折起、五星Buffet券買5送1、玩樂園只要670元 吃住玩5折有找
上半年最大旅遊盛事「TTE台北國際觀光博覽會」即將於5/23登場，而六福旅遊集團搶先開跑「夏季線上旅展」，於5/13起至5/28推出限時集結旗下六福村主題樂園、關西六福莊、台北六福萬怡酒店與六福居，推出14項超殺優惠商品，包含住宿券29折起、餐券67折起、遊樂園票券48折起，幫民眾吃喝玩樂一網打盡！
◎夏日樂園熱玩攻略
精選「關西六福莊說走就走住房專案」僅6,588元，入住動物園飯店「剛果原野客房」，送雙人早餐、連續兩日六福村暢遊門票，還可免費玩親子體感設施「非洲探險遊戲島」與「淺山農事體驗」，6/21-9/7入住再升級送六福水樂園門票。另，指定日期入住還可加碼升等房型、第三第四人免加價，平均每人只要1,997元。
◎美食控衝Buffet買五送一
台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳Buffet」推出限時優惠，平日午晚餐券每套6,500元(5+1張)，平均每張只要1,083元，即可享用爐烤肋眼、生食級干貝、干貝牡蠣與「美牛嘉年華」主題料理。還有團購超值的「下午茶券(10張/套)」，每張只要750元！
另有廣受好評的「神仙乾坤燒鵝四吃券3,999元」，四吃套餐包含片皮鵝、鵝油米粉、冰梅鵝腿及燉鵝湯，精選3.5公斤白蘿曼鵝，年銷萬隻、饕客必搶！
◎五星住宿再送萬豪點數
台北六福萬怡酒店限時推出「城市輕旅行住宿券」只要5,399元超值價入住，加贈萬豪點數2,000點，距離台北大巨蛋只要10分鐘車程，追星、看球、週末小旅行都超方便！
◎六福村門票下殺670元起
人氣不敗的「六福村四人票券」只要2,720元，每人僅670元，可暢玩四大主題樂園與全台最大私人野生動物園，還能參與最新主題活動《動物派對》，秋季萬聖節「墓碑鎮」也能一票搞定！
2025六福TTE觀博會暨夏季線上旅展
活動日期：2025/5/13 12:00 ~2025/5/28 23:59
旅展連結：https://reurl.cc/papNXb
TTE台北國際觀光博覽會
展覽日期：2025/5/23~2025/5/26
展出地點：世貿一館 (六福旅遊集團攤位B區436)
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言