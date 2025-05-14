年度旅遊盛會！2025第19屆台北國際觀光博覽會TTE 5月23日重磅登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】上半年規模最大的旅遊界盛事，「2025第19屆台北國際觀光博覽會 TTE」將於05/23-05/26，在台北世貿隆重登場。今年規模再創新高，使用展位數達850格，參展廠商數量較去年成長近40%，來到350家。

此外，展會力邀10國海外單位，包括日本、南韓、中國、菲律賓、關島、帛琉、泰國、阿根廷、俄羅斯、馬來西亞等各國觀光局與海外業者，以及4大航空公司、前50大旅行社、星級飯店、地方精緻民宿等，攜手全台20個中央單位及縣市政府，一同打造2025上半年最盛大的旅遊博覽會，共同傾力推廣台灣之美。主辦單位預估 TTE 台北旅展將會帶來30萬的觀展人潮，創造億萬商機。

▲「2025第19屆台北國際觀光博覽會 TTE」將於05/23-05/26，在台北世貿隆重登場。 圖：上聯國際展覽／提供

出境破千萬、入境衝千萬：TTE 旅展啟動觀光黃金年！

根據交通部觀光署統計，2024年國人出境旅遊人次達1,684萬多人，較2023年大幅成長42.8%，幾乎回到2019年疫情前水準98%，顯示國際旅遊需求全面復甦。同時，2024年來台入境旅客人次達785萬多人，年增約21%，觀光署也喊出2025年挑戰「千萬入境旅客」的目標。

此外，觀光署於2024年正式推出台灣觀光品牌3.0版 「TAIWAN－Waves of Wonder」，搭配強勢的國際行銷策略，將台灣的多元魅力推向全球。而環境部則與可樂旅遊合作推動「綠住一晚 好禮隨行」方案，鼓勵民眾入住擁有環保標章的旅館，每房可獲得15,000點環保綠點（市值新臺幣150元），並有機會抽中住宿券，結合永續理念與旅遊消費。面對這樣的市場契機，TTE 將扮演關鍵推手，啟動觀光黃金年。

▲ 挪威經典雙峽灣美景，搭乘挪威縮影高山火車穿越峽灣山谷、跨越宏偉的哈丹格峽灣大橋，以及近距離欣賞飛瀑奔流的菲爾鈴瀑布，展現北歐壯闊迷人的自然風光。 圖：永信旅行社／提供

台幣升值10% 旅展爽換划算行程！ 旅展獨家：富士山、冰湖、名峰、頂級飯店通通現折破盤價

近期新台幣兌美元匯率在一個月內升值近10%，台幣走強也連帶推動日圓、韓元等熱門貨幣現鈔告牌價下滑，掀起新一波換匯熱潮。許多民眾搶在匯率甜蜜點換匯出國，甚至導致多家銀行線上換匯系統一度癱瘓、當機，可見出國旅遊的高漲人氣。

看準這波「匯率助攻」的出國潮，旅行業者紛紛推出超值優惠搶客，如五福旅遊帶來「東京河口湖溫泉5日」新台幣24,999元起，第二人減4000元；東南旅遊的「不進人蔘保肝」方案，暢遊韓國5日，展場優惠 17,900元。易飛旅遊則祭出上半年最強方案：「日本九州5日買一送一」只要30,900元（第二人0元）。長程線行程如：心典旅遊推出瑞士天堂10日遊，內含三大名峰美景、雙景觀列車、雙湖區遊船等，展場優惠159,980元（原價179,980元），旅展現折2萬；永信旅行社推出「北歐經典五國 挪威峽灣纜車 冰島冰湖奇景14天」，指定日期出發，限定優惠189,900元（原價208,900元）。

其他知名旅行社包括可樂旅遊、喜鴻假期、鳳凰旅遊、尊榮假期、燦星旅遊等，也將帶來超優質的美麗行程與優惠，趁台幣這波漲幅，有出國旅行的消費者，怎樣都賺，怎樣買都划算！

▲北歐經典五國之旅是不少台灣民眾的夢想旅遊目的地，擁有絕佳的天然美景與世隔絕的寧靜氛圍，讓人彷彿置身童話世界。 圖：永信旅行社／提供

2025 全球第一便宜玩！台灣奪冠 藍眼淚保證團5,399元起

美國金融公司「nerdwallet」公布2025全球16大最便宜旅遊地」由台灣奪得冠軍，認為台灣不管論是在交通、美食還是簽證方面都比其他國家 CP 值更高，加上台灣的旅遊服務熱忱，最美的是微笑，助攻台灣旅遊在國際舞台的競爭力。

此次旅展將為消費者帶來令人心動的國旅行程與住宿優惠，如「馬祖藍眼淚」南北竿精選民宿隨選自由配，藍眼淚保證團5,399元起；由力麗觀光推出的聯合住宿券，現場優惠價3,300元（原價7,700元）；宜蘭力麗威斯汀度假酒店則祭出豪華/精選客房一泊二食住宿券，展場優惠8,999元（原價22,451 元）。

五星飯店下殺近2折 住宿餐飲一次購激省23萬

而五星級酒店超殺優惠如：林酒店的「森林百匯一泊二食住宿券」，展場優惠6,688元（原價16,616元），激省近萬元！台北遠東香格里拉祭出「尊榮客房」平日雙人一晚住宿套組（買10張贈2張），展場優惠68,990元（原價307,632元），現折23萬！而礁溪寒沐酒店語木居/乘風居一泊二食（2人），旅展優惠9780元（原價25,366元），39折優惠錯過可惜。

餐券的優惠也是令人為之一亮，如台北六福萬怡酒店帶來餐飲暢饗券（8張/組），展場優惠8,000 元（原價9,600元），買多賺多！台北喜來登推出十二廚平日自助下午茶單人券，優惠 860元（原價1089元）。充滿人文風情的南部旅遊則可以考慮禧榕軒大飯店帶來的五星尊爵-雙人遊住宿券，旅展優惠5,555元（原價28,800元），打到一九折的折扣相當超值，計畫安排國旅的民眾可千萬不要錯過。

韓流魅力全開！蘇志燮親臨台北旅展 助陣首屆韓國旅遊博覽會

「2025第19屆台北國際觀光博覽會 TTE」同步迎來「第一屆韓國旅遊博覽會」，召集南韓多家廠商，包含韓國各大城市觀光公社與財團，以及觀光開發列車單位，例如江原道、忠心南道、首爾、慶尚北道、光州等超過60個行政區與城市，其範疇包括江南醫療觀光機構，從抗老、皮膚保養、整形、眼科、漢方到健康檢查等，全力推廣韓國多元的文化與觀光特色，並力邀南韓實力男星蘇志燮親臨旅展現場，成為韓國旅遊魅力的最佳代言人！

「2025第19屆台北國際觀光博覽會 TTE」即將於暑假與端午連假前盛大開幕，今年展會邀請了國內外重量級單位參與，並舉辦B2B國際商談會、台韓智慧旅遊國際論壇等活動，期望透過各國代表與旅遊領域領袖的參與，在商談會、論壇講座中分享專業知識與跨國經驗，促進業者間的交流與媒合，拓展更多跨國合作商機。

展期還將舉辦多元表演與精采活動，包括機票餐券天天抽、行李箱趣味賽、消費滿額抽機票遊輪等，讓民眾邊逛邊玩、驚喜連連！不論是想挖寶優惠、追星打卡，還是體驗世界各地的旅遊魅力，都能在這場盛會一次滿足。

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