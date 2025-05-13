國泰航空推夏季線上旅展 全球71個航點限時優惠85折起

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接夏日旅遊旺季，國泰航空推出「夏季線上旅展」限時優惠，邀請旅客把握機會，展開全新飛行「旅」歷！即日起至2025/05/31止，全球71個精選航點經濟艙機票85折起、特選經濟艙及商務艙9折起，為旅客帶來更舒適、超值的出行選擇。

▲國泰航空夏季線上旅展，會員獨享指定航點優惠最高折 TWD2,000。 圖：國泰航空／提供

夏季旅展限時優惠 全球71個精選航點85折起

國泰航空夏季線上旅展優惠適用於包含香港、中國大陸、東北亞、東南亞、南亞、北美、歐洲、紐澳、非洲，台北與高雄出發皆適用，輕鬆啟程前往全球71個精選航點。短途旅行可選擇香港，體驗港式風情與道地美食，或到新加坡漫步濱海灣花園，享受城市與自然的和諧。計劃長途旅行的旅客，推薦前往浪漫之都巴黎，在塞納河畔悠閒散步，或是探索南半球，欣賞墨爾本冬季的絕美海岸線。

國泰航空今年新增多個香港直飛航點，旅客可以至慕尼黑一探德國啤酒文化，造訪羅馬，沉浸於永恆之城的壯麗古蹟與義式風情，或走進布魯塞爾，品嚐道地的比利時巧克力。 北美新增航點達拉斯，不僅是美國南部的重要交通樞紐，更是融合現代都市與西部風情的旅遊熱點，為旅客帶來豐富多元的旅遊體驗。此外，還有獨具西域風情的烏魯木齊，為旅途添上一抹遼闊壯麗的色彩。

會員獨享指定航點優惠 最高折 TWD2,000

而為回饋國泰航空的國泰會員，線上旅展同步推出會員專屬優惠。只要登入國泰會員賬戶，預訂台北／高雄至香港、歐洲、北美及紐澳等指定航點，單筆訂位滿 TWD20,000（不含附加費及稅金），即可享有 TWD2,000折扣！此優惠活動僅限前500筆訂位，數量有限，搶購從速。

喜愛日本、想要一睹2025大阪萬博盛會的旅客，預訂兩人以上同行（至少兩位成人）大阪機票，每筆預訂可享 TWD1,000折扣，僅限前900筆訂位，無論是參觀萬博展館，還是踩點著名的大阪城和心齋橋，此波優惠都能為大阪之旅增添更多便利與樂趣。

05/23-05/26「TTE 台北國際觀光博覽會」登場 活動亮點一次看

此外，配合05/23~05/26的「TTE 台北國際觀光博覽會」，活動期間於台北世貿一館國泰航空 B831 攤位現場帶來一系列精采活動：

• 選購質感生活選品享旅展限定價兼賺里，每消費30元即可賺1「亞洲萬里通」里數，再贈品牌實用小物。

• 現場出示國泰航空的國泰會員，即可獲得品牌小燈磁鐵一組。新加入會員還可獲得300「亞洲萬里通」里數。

• 上 Cathay Holidays 預訂「住宿」及「當地玩樂套票」，單筆消費滿 TWD20,000即享雙倍「亞洲萬里通」里數！全球指定酒店住宿還有85折起優惠！

• 凡於國泰航空攤位現場購票、預訂飯店或行程，或購買商品，達指定條件即可獲得一次扭蛋抽獎機會，最大獎萬元機票折抵金等你拿！

搭上國泰航空夏季線上旅展，飛往全球71個熱門航點，輕鬆開啟你的夏日旅行計畫！相關活動詳情及各項細則及條款，請瀏覽國泰航空官網 : https://flights.cathaypacific.com/zh_TW/offers/2025-summer-online-travel-fair-tte.html

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