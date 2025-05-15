帶爸媽出國必讀！不知道這些事，別輕易帶長輩旅行

【文・KKday旅遊生活誌】

想帶爸爸媽媽出國旅行，卻不知道該選跟團、自助，還是機加酒自由行嗎？其實，帶長輩出門旅遊，比你想的更需要細心安排！無論你選擇哪種方式，只要掌握一些貼心小技巧，就能讓爸媽玩得開心、自己也不疲憊。如果你也想帶父母出國玩，千萬別錯過這篇長輩出國攻略懶人包。

該帶長輩去哪玩？

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和長輩一起旅行，不同於自己背著背包出走，追求「很酷」、「很特別」的行程也許不是首選。相反的，能夠和他人「分享」，對於長輩而言往往是更重要的事。

當然，每個長輩的旅行個性並不完全相同，在帶長輩出門旅行之前，你必須先了解他們到底偏好什麼。爸媽喜歡爬山還是逛街？喜歡涼爽的北國還是明媚的海島？如果你對這些毫無概念，建議先選擇熱門的旅遊地點，讓長輩能和朋友炫耀也是出門旅行的加分條件。

自助、跟團怎麼選？

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在選擇跟團或自助之前，你應該先確定自己對於旅行的目的地是否熟悉。自己出外旅遊，也許可以隨性的說走就走，甚至享受迷路的樂趣。

但是，帶長輩出門則完全不一樣！你是否曾在旅途中，忍不住抱怨：「可以不要再問了嗎？！我怎麼知道！」那是因為你對自己的角色定位，和爸媽對你的期待是不一樣的。

和長輩一起旅行，你必須認知到：如果選擇自助旅行，對爸媽而言，你就是導遊。如果你對旅行的目的地不夠熟悉，也沒有時間做太多功課，建議還是跟團比較保險喔！

旅行途中該注意什麼？

行程說明要詳細

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帶爸媽或其他長輩出門旅行，最常遇到的困擾就是，長輩總是問個不停。「這裡是哪裡？」「這個有名嗎？」「還要走多久？」「怎麼這麼貴？」很多時候，長輩也不是刻意要刁難或抱怨，而是他們真的不知道當下的狀況。

如果你想要避免這樣的困擾，請在行前就讓長輩充分了解大致的旅程。而在每一天出發前，都還要再重複提醒一次，一方面能避免長輩問個不停，一方面若遇上走失或其他意外狀況，也才能找到彼此。

行程一定有備案

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安排好要吃的店卻沒開、景點因為氣候因素關閉，旅行中常常遇到大大小小的鳥事，如果自己出門旅行，你可能摸摸鼻子就算了，但和長輩旅行絕對不能這樣！

對於長輩而言，該吃就要吃、該睡就要睡、該玩就要玩，如果好不容易出門一趟，你卻讓爸媽在路邊發呆，對她而言也許比不出門更無法忍受。因此，一定要準備好口袋備案，讓長輩在旅途中永遠處於「有事做」的狀態。

不要一次走太遠

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這是最重要卻也最常被忽略的一點，你可能興奮地一直走，但卻沒有考量到自己和長輩的體力差距。在旅途中，也不能忽略長輩平常的作息，例如爸媽平常幾點起床？幾點睡覺？和平常習慣睡午覺的長輩同行，旅途中就不適合在下午安排太費體力的行程。

當然，不只是走路，連搭船、搭車、搭飛機都是一樣的。長輩們不適合久坐或久站，所以景點之間的拉車距離不宜過長，如果爸爸媽媽有暈車的困擾，隨身藥品也要事先準備。

方圓三步有廁所

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年紀越大、上廁所的頻率和需求也越高，沒有人能在憋尿的情況下盡興旅行，所以每到一個景點，都一定要讓長輩知道廁所在哪裡，在抵達後、出發前都一定要讓長輩去上廁所。

價錢不用誠實

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「哎唷，這個怎麼這麼貴！」「買這個也太浪費了吧！」

雖然爸媽也想吃好、住好，但他們更害怕你花太多錢。如果你想帶著爸媽一起旅行，記得要適時撒一些「善意的謊言」，吃飽飯後手刀衝去結帳，如果看到長輩猶豫不決，不知道該不該吃、要不要買，就請大方替他們作主吧！

飯店不要一直換

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如果獨自旅行，你可能會選擇便宜的住宿地點，只要遮風避雨、能睡就好了。然而，如果你帶著父母旅行，請一定要挑選車站附近的飯店，因為對於長輩而言，拖著大包小包的行李穿梭在市區，是一件非常辛苦的事。另外，如非必要，同一個地點至少住上兩晚，因為不斷的check in、check out，也會讓長輩們非常疲憊。

拍照真的很重要！

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帶著爸媽旅行，千萬不要小看「拍照」在旅途中的重要性！如果你獨自旅行，你可能習慣拍攝沿途的風景，憑感覺、看心情來決定要不要拍照。

和長輩旅行，可就完全不一樣了。你要一直拍、幫她拍、和她一起拍，拍完還要修圖、上傳、打卡！讓媽媽的朋友知道你帶她出門旅行，也許比旅行本身更加重要。所以，別只顧著拍美麗的風景照，記得讓媽媽多入鏡，畢竟長輩們才是旅行的主角啊！

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