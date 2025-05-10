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沁涼一下！「屏東涼夏祭」連兩週登場！180秒煙火秀還有冰品音樂市集統統有，一起high翻夏日
今年夏天，屏東縣民公園將變身為最涼的打卡聖地！「2025屏東涼夏祭」於5/10、11及5/17、18兩個週末盛大舉行，結合日式祭典風情與在地特色，不只冰品、美食、音樂輪番登場，還邀請超人氣IP「奧樂雞」陪你一起拍照、玩遊戲、拿好禮，打造一場大人小孩都會愛的夏日派對！
活動現場設置8米高日式高塔與日系情境牆，走進縣民公園彷彿一秒來到日本夏祭，拍照打卡超吸睛！超過70家美食與冰品攤位齊聚，從傳統枝仔冰到創意霜淇淋應有盡有，一邊吃冰一邊逛市集，絕對清涼到底。更邀請張語噥、魏嘉瑩、溫妮等歌手接力開唱，甚至開幕180秒煙火秀，讓整個園區嗨到最高點。
現場更設有親子互動遊戲區，包括釣酒瓶、彈珠台、夾夾樂等懷舊童玩，完成任務還能兌換冰品與奧樂雞限量周邊。每日還有限量150份日式圓扇、可愛貼紙、鮮羊奶等多重好禮大放送，只要完成打卡、填問卷或註冊屏東GO購會員即可兌換，數量有限、送完為止！
不只白天好玩，晚上還能和奧樂雞限定合影，感受點燈後的夏祭浪漫氛圍。今年涼夏祭不僅吃喝玩樂一次到位，更是親子、朋友、情侶共度夏日的最佳選擇。快把握四天限定，來屏東一起涼一下，過一個最有趣、最沁涼的夏日午後！
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