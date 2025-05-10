沁涼一下！「屏東涼夏祭」連兩週登場！180秒煙火秀還有冰品音樂市集統統有，一起high翻夏日

疫後暴增的旅遊市場，許多人重新檢視自己夢想清單，中高階產品市場銷售也開始活絡。過去高單價的旅遊計畫，也從「以後再說」，逐漸改為「現在去做」，其中動輒2、3萬歐元起跳的南、北極旅遊，成長幅度更是驚人。這些平常去不了的地方，是不少旅人夢想之一...

2025-05-09 08:00