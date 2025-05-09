台灣虎航濟州島航班因側風返桃機 160乘客受影響

台灣虎航今天上午一架桃園飛往韓國濟州島航班，因當地側風超限，經嘗試降落，但天氣條件超限而無法降落，後來返航，預計延後至明天再飛，初估約160名乘客受影響。

原訂今天上午從台灣飛往韓國濟州島的台灣虎航IT654航班，因側風超限、無法降落而返航，班機已於上午約10時33分返抵桃園機場，初步估計，約160名乘客受影響。

根據台灣虎航提供的訊息，飛往濟州島的航班，因當地天候不穩定，經嘗試降落，但天氣條件超限而無法降落，後續組員依照程序返航，航班預計將延後至明天再飛。