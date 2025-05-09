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華航2025高雄旅展起跑 不限艙等全航線最低77折

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

2025高雄國際旅展9日起盛大開展，為期四天於高雄展覽館熱鬧登場。華航（2610）推出首次亮相的「旅遊小花測驗」及「華航 LINE 官方帳號」，搭配線上旅展同歡，台灣出發不限艙等全航線最低 77 折起，完成指定任務再享購票好康。

華航展區位於鄰近入口的特 8 區，設計靈感取自機場跑道及天空意象，搭配擬真的跑道信號燈元素，營造出充滿動態感與穿透感的空間氛圍，一秒喚起旅人即刻啟程的渴望。展區最大亮點為互動式「旅遊小花測驗」，是華航運用生成式 AI 自創研發的遊戲，以 AI 技術生成多樣梅花風格、網頁與人格特質分析，再藉由專屬 3D 動畫於大型 LED 螢幕輪播，精準推薦最適合的航點，還可呼朋引伴找出最合拍的旅伴，邀請現場民眾駐足體驗，透過 AI 探索下一段的旅程靈感。

華航表示，民眾完成「旅遊小花測驗」後，即可解鎖來回機票現折200元加碼優惠，現場購票再加贈限量「華航熊好購物袋」及桃園國際機場凱悅酒店500元餐飲抵用券，加入「華航 LINE 官方帳號」亦有機會獲得限量撲克牌小禮物，先玩遊戲再購票，即是行家最推薦的逛展秘技。

華航長期深耕南部市場，為高雄出發最多航班的國籍航空，旅展期間推出眾多超值優惠，全台獨家高雄－熊本未稅價 7,200 元起、全新開航高雄－福岡 8,160 元起，大九州雙航點也可自由搭配，暢遊雙城不走回頭路。同時，特別精選國人最喜愛的日韓航線，包括高雄－首爾仁川未稅價 5,472 元起、高雄－沖繩 7,140 元起、高雄－大阪 9,408 元起、高雄－東京成田 10,922 元起；最受歡迎的夏日出遊航點，高雄－香港 2,856 元起、高雄－馬尼拉 3,840 元起、高雄－曼谷 8,400 元起等多條熱門航線萬元有找，隨心漫旅亞洲各大城。

華航以旅客的角度從「心」出發，與時俱進運用科技帶來更加貼心、智慧的搭機新體驗。現在也有 LINE 官方帳號囉！即刻 LINE 搜尋 ID 帳號 「@chinaairlines」，加入成為好友，即時獲取最新優惠、智慧推播、互動服務等專屬精彩內容不漏接，輕鬆掌握旅遊大小事。

華航線上旅展同場熱鬧歡慶中，即日起至 5 月 31 日止，購買任一航點來回機票，加入華夏會員並完成登錄即可參加抽獎，大獎包含區域線不限航點雙人機票加上桃園國際機場凱悅酒店雙人住宿券、長程線、區域線不限航點機票、高鐵半價乘車券與高鐵假期抵用券等豐富獎項，最多好禮盡在華航。

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