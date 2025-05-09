2樂園「媽媽免費玩」！ 2025母親節「十大樂園景點」優惠懶人包 5月爆殺對中證件免門票、99元玩到底

5月這樣玩超划算！ 迎接一年一度的母親節，快帶辛苦的媽媽們好好放鬆一下，這波「寵媽專屬」優惠來得超有誠意，全台各大樂園祭出限定折扣優惠，從免費入園到對中車牌只要99元，無論是想搭上浪漫摩天輪，或是闔家一起放電一整天，udn小編推薦的樂園景點優惠懶人包，看看哪一間最適合帶媽媽衝一波！

● 小人國：媽媽免費入園還能玩卡牌折扣

小人國寵媽咪活動太有感！5/11至5/29，媽媽本人可免費入園，需搭配至少一人現場購票，出示有照證件與戶口名簿影本即可享優惠。此外，5/10還有「你給我卡牌 我給你優惠」，只要拿出寶可夢或超人力霸王卡牌一張(永久獻出），就能用468元門票價入園，卡牌迷可別錯過！

圖／小人國官網

● 六福村：媽媽免費兩天限定，陪同者也有優惠

六福村推出「媽媽我愛你」專案，5/10、5/11限時兩天，媽媽本人可免費入園，只需出示身份證明與親子關係資料，陪同者最多三人也可享699元優惠價。此外還有多項額外折扣，從考生優惠、對姓名優惠、醫護優惠、動漫變裝、職籃職棒票根優惠等多項好康，不查不曉得，查了超划算！

圖／六福村主題遊樂園

● 麗寶樂園：摩天輪雙人價300元，醫護人員38折

麗寶樂園慶祝「天空之夢摩天輪」八週年，即日起至6/1推出雙人搭乘一般車廂只要300元優惠價。5月還是醫護人員感恩月，出示相關證件就能用500元暢玩整日，同行親友最多兩位也能享799元優惠。另外，即日起至5/29，針對72至720個月(6歲～60歲)的「大寶寶」推出「雙園擇一」門票優惠，凡現場購買一張全票899元，第二位大寶寶就可享250元優惠票價，雙寶同行僅需1,149元。母親節前每日晚上還有限定燈光秀，夜晚浪漫指數爆表！

圖／麗寶樂園臉書

● 劍湖山世界：對中車牌門票只要99元

劍湖山世界推出超酷的「車牌對中」活動，車牌有「9、4、5、3」四碼全中就能享門票只要99元(原價999元)，中2碼只要299元，中1碼則是399元，汽機車皆適用，汽車最多4人、機車最多2人享優惠，記得停好車再仔細對號碼！

圖／劍湖山世界

● 九族文化村：搭配日月潭賞螢季，玩樂＋纜車雙重享受

九族文化村搭上「日月潭賞螢季」，至5/31止憑活動憑證，即可享門票830元(原價980元)，最多可四人使用，還加碼送日月潭纜車無限次搭乘！另外，名字中含有「南、投、觀、光、季」其中一字，成人票每張780元、學生票680元、兒童票490元。夜晚還能轉戰螢火蟲賞景行程，母親節變成一整天的冒險之旅。

圖／九族文化村

● 九九峰動物樂園：母子套票只要680元，在地人也有福利

九九峰動物樂園在母親節期間5/10至5/11，祭出親子套票優惠：媽媽＋兒童一組只需680元(原價840元)，只要能出示親子證明即可使用。設籍草屯鎮或南投縣的居民還能享專屬票價，最低只要280元，真的好貼心！

圖／九九峰動物樂園臉書

● 蓋婭莊園：宜花東居民免費入園

喜歡拍美照的媽媽千萬不能錯過嘉義蓋婭莊園，於5/31前，只要身分證設籍宜蘭、花蓮、台東，或英文開頭為G、U、V，就能免費入園，記得攜帶正本證件，翻拍無效喔！

圖／GAIA MANOR 蓋婭莊園 x 康倪時代美學生技園區臉書

● 頑皮世界：勞工朋友優惠最多省500元

即日起至5/29，凡出示員工識別證、名片或勞工身分證明，平日兩人同行僅需900元，平均每人450元；假日每人也只要499元，還送一張30元消費抵用券，佛心來著！

圖／頑皮世界野生動物園(Wanpi World Safari Zoo)臉書

● 義大遊樂世界：媽媽門票只要100元

即日起至5/11，義大推出母親節專屬優惠，媽媽本人只要100元即可入園(需搭配一位購買全票1,080元者同行)，購票時請出示有照證件與戶口名簿影本證明親子關係，輕鬆讓媽媽開心放風一整天！

圖／義大遊樂世界臉書

● 遠雄海洋公園：學生套票兩人只要990元

到東部玩也有好康！遠雄海洋公園針對大專生推出雙人同行優惠，只要990元(平均每人495元)，兩人驗票時都需出示學生證。到6/22前，穿上全套水手制服(上衣＋褲子或裙子)，本人只需590元入園，玩出你的青春style！