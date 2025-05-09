2025「大稻埕本草派對」登場！20家迪化街漢藥老店×酒吧聯名打造沉浸式療癒體驗

在快節奏的城市生活中，你是否也渴望一場回歸自然、療癒心靈的體驗？2025年「本草派對」將於5月10日至11日在台北迪化街永樂市場前廣場盛大登場。今年活動首次集結超過20家老字號漢藥行、南北貨商家、風格選物店與創意酒吧，共同打造一場結合草本智慧與現代感官的沉浸式饗宴，邀請民眾一同「重拾大稻埕的美好記憶」。

圖／台北迪化商圈發展促進會提供

本次主題空間設計別出心裁，包括「解憂密室」、「療癒花園」與「共感森林」三大沉浸式場景，透過聲音引導、草本氣味與能量互動，喚醒內在感官。每場靜心儀式皆由專人帶領，民眾可在香氛環繞中探索自我，並獲得專屬「本草聞香瓶」，在氣味中延續療癒能量。

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現場「本草市集」更網羅大稻埕特色品牌，推出限定草本商品與食農選物，展現南北貨文化的創新樣貌。凡購票即贈市集抵用金100元，可自由選購。另設有體驗活動如德利泰精油穴道按摩，透過砭石能量喚醒身體覺知；聯通漢芳則帶來花草茶飲課程，讓民眾從一杯茶的溫潤中，找到屬於自己的放鬆節奏。

圖／台北迪化商圈發展促進會提供

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不可錯過的還有四大人氣酒吧攜手百年漢藥行推出的聯名特調，例如小城外與黃永生蔘藥共同研發的「帶露紅」，以玫瑰四物可樂糖漿搭配龍舌蘭與梅茲卡爾，融合煙燻與當歸的藥香層次，為這場本草之旅增添迷人的春日韻味。趕快揪團一起重溫大稻埕之美吧。

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