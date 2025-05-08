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虎航機票最低799元起！ 4大航空「2025夏季線上旅展優惠」 華航全線77折、長榮來回香港3230元

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

夏季旅遊旺季的到來，航空公司紛紛推出線上旅展優惠活動，以下整理了長榮航空、中華航空、國泰航空及台灣虎航最新線上旅展優惠，包含其中虎航單程未稅799元超殺優惠，華航則主打精選全航線77折優惠，旅人們快追！

★ 台灣虎航：線上旅展 單程未稅799元起

台灣虎航將於5/9上午10時至5/12晚間23:59舉辦線上旅展限定優惠，提供高雄及台中出發航線單程未稅價799元起，適用於5/9至10/25之間的旅行。於高雄國際旅展期間，凡於官網完成購票者，可至台虎攤位出示訂單確認信，兌換展場限定的成交禮，數量有限，送完為止。

台灣虎航。圖／聯合報系資料照
台灣虎航。圖／聯合報系資料照

★ 長榮航空：夏季線上旅展 最低來回票價3230元起

長榮航空自5/8至5/29舉辦夏季線上旅展，提供台灣出發至亞洲、美洲、歐洲及澳洲等地，經濟艙最低83折起，會員更可享最優81折優惠。

熱門航線如桃園至東京來回10,802元起、桃園至大阪來回10,127元起、桃園至香港來回3,230元起、桃園至曼谷來回5,277元起。 此外，桃園至布里斯本來回17,970元起、桃園至維也納來回25,667元起，以上皆為未稅價，而桃園至西雅圖來回含稅價27,041元起。

長榮航空飛機示意圖。聯合報系資料照
長榮航空飛機示意圖。聯合報系資料照

★ 中華航空：線上旅展 全航線77折起優惠

中華航空即日起至5/31止，線上旅展活動推出全航線77折起優惠，適用出發日期至2025/12/31前(各航空日期區間不同)，包含台北-東京來回1,0752元、台北-大阪來回9,720元、台北-香港來回2,997元、高雄-東京成田來回1,0922元、高雄-大阪來回9,408元、高雄-福岡來回8,160元' 高雄-首爾來回5,472元等。此外，中華航空將於5/9至5/12在高雄展覽館舉行線下活動，現場提供贈禮好康追起來。

中華航空。 聯合報系資料照
中華航空。 聯合報系資料照

★ 國泰航空：夏季線上旅展 全球航點85折起

國泰航空「夏季線上旅展」即日起至5/31止，供應全球71個精選航點經濟艙機票85折起、特選經濟艙及商務艙9折起優惠。同步推出只要登入國泰會員賬戶，預訂台北/高雄至香港、歐洲、北美及紐澳等指定航點，單筆訂位滿2萬元，即可享有2,000元會員專屬折扣，僅限前500筆訂位，數量有限，售完為止。

圖／國泰航空提供
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