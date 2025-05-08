松山機場新亮點！ 「環亞貴賓室」正式開幕 專屬VIP包廂、網美藝術牆 還能吃到牛肉麵、快速外帶炸雞排

台北松山機場迎來全新亮點！環亞機場服務管理集團（Plaza Premium Group）正式啟用其在台灣的第五家「環亞貴賓室」，這也是首度進駐松山機場的據點，為旅客打造結合藝術與美食的尊榮候機體驗。

圖／環亞貴賓室

全新環亞貴賓室位於第一航廈國際線出境三樓，營業時間為每日清晨5時30分至晚間8時30分，旅客通過安檢與護照查驗後，可選擇付費或使用指定信用卡免費進入。

圖／環亞貴賓室

佔地約450坪，設有200個舒適座位，設有現做點餐區、麵包區、水果區、酒水區等，搭配免費Wi-Fi，滿足旅客多元需求。此外，貴賓室內特設「中國信託鼎極卡」專屬的休憩空間，更設有三間以台北知名夜市命名的獨立包廂：「士林」、「寧夏」與「饒河」，讓旅客在候機時也能感受到台灣夜市文化的魅力。

圖／環亞貴賓室

提供多樣美食，讓旅客在候機時品嚐道地台灣風味。圖／環亞貴賓室

餐飲部分，提供多樣台灣在地美食，如沙茶牛肉麵、梅干扣肉飯、大腸包小腸、竹筒飯等，讓旅客在候機時品嚐道地風味。同時，考量到旅客旅行需求，更首創推出「環亞・美食隨行Lounge To Go」外帶服務，可快速購買現做的酥炸無骨香雞排、素花枝排，或是由日本Hiroia智慧手沖咖啡機沖煮的精品級咖啡帶著走。

提供多樣美食，讓旅客在候機時品嚐道地台灣風味。圖／環亞貴賓室

日本Hiroia智慧手沖咖啡機沖煮的精品級咖啡帶著走。圖／環亞貴賓室

首創環亞・美食隨行Lounge To Go 外帶服務。圖／環亞貴賓室

貴賓室內外空間由台灣藝術家吳逸萱與呂逸凡共同設計，融合花卉色彩與台灣地標元素，吳逸萱特別設計的「網美藝術牆」，以台灣景點為主題，成為旅客拍照打卡的新熱點。

貴賓室內外空間以融合花卉色彩與台灣地標元素打造。圖／環亞貴賓室