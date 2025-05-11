讓愛起飛！香港航空推「台北－香港」母親節限時優惠

【旅奇傳媒/編輯部報導】為迎接溫馨母親節，香港航空特別推出限時促銷優惠，讓旅客以更優惠的價格與親人共享美好時光。即日起，凡透過香港航空官網預訂「台北」出發至「香港」的單程或來回機票，並在促銷代碼欄輸入優惠碼「MAN2025」，即可享受10%折扣。

此次促銷活動銷售期間為2025/05/05~05/11，適用旅行日期為2025/05/12~08/31，讓旅客有充足的時間規劃母親節旅行或暑期出遊。無論是與母親共度溫馨時刻，或是探索香港的城市魅力，此次優惠都是不可錯過的機會。

香港航空致力於提供優質服務，讓旅客能夠安心、舒適地展開旅程。此次母親節特惠，正是香港航空向旅客表達感謝與祝福的方式，鼓勵大家在特別的節日裡，與家人創造珍貴回憶。更多詳情及預訂，請至「香港航空」官網查詢。

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