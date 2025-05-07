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「3大必訪景點」免費參觀！5／18「國際博物館日」要來了　故宮南北院、林家花園統統免門票　「臺博四館」加碼多1天

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／國立臺灣博物館提供、國定古蹟林本源園邸 - 板橋林家花園粉專及本報資料照片
圖／國立臺灣博物館提供、國定古蹟林本源園邸 - 板橋林家花園粉專及本報資料照片

先抄筆記！5/18國際博物館日提前預熱，各大博物館、藝文景點將開放免費參觀，以下「3個必訪夯點」更是不容錯過。而今年博物館日正逢週末，準備來趟放鬆又別具風味的藝文一日遊吧！

國立故宮博物院北部院區。圖／本報資料照片
國立故宮博物院北部院區。圖／本報資料照片

故宮博物院

5/18國際博物館日，故宮南北院區同步開放免費參觀，北部院區還有展示民間版「故宮三寶」中的翠玉白菜，可要把握機會朝聖一波。

翠玉白菜。圖／故宮提供
翠玉白菜。圖／故宮提供

國立故宮博物院南部院區。圖／故宮南院提供
國立故宮博物院南部院區。圖／故宮南院提供

⬤ 國立臺灣博物館

為響應國際博物館日，5/17至5/18，臺博四館開放免票參觀，包含本館、古生物館、南門館及鐵道部園區。今年主題為「萬變臺博」，結合科技應用、環境教育課程、影展等多元活動，邀請民眾沉浸式探展體驗。

國立臺灣博物館本館。圖／國立臺灣博物館提供
國立臺灣博物館本館。圖／國立臺灣博物館提供

國立臺灣博物館鐵道部園區。圖／國立臺灣博物館提供
國立臺灣博物館鐵道部園區。圖／國立臺灣博物館提供

⬤ 板橋林家花園

國定古蹟「板橋林家花園」為全台僅存最完整的園林建築，同步在5/18國際博物館日開放免費入園，當天還有趣味投壺體驗、穿古裝遊林園打卡活動，來趟穿越古今的夢幻旅程。

圖／國定古蹟林本源園邸 - 板橋林家花園粉專
圖／國定古蹟林本源園邸 - 板橋林家花園粉專

板橋林家花園有著保存完整的園林建築。圖／記者葉德正攝影
板橋林家花園有著保存完整的園林建築。圖／記者葉德正攝影

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免費入園 台北景點 名勝古蹟 國際博物館日 故宮 林家花園 熱門打卡

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