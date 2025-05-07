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米奇、史迪奇要來了！ 「2025福隆沙雕藝術季」迪士尼可愛回歸 打造45座夢幻沙雕王國 首波搶先看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝福容大飯店 福隆臉書
圖／翻攝福容大飯店 福隆臉書

米奇、史迪奇要來了！「2025福隆國際沙雕藝術季」將於5月24日盛大開幕，展期長達130天，今年主題為「迪士尼仲夏歡樂祭」，邀請米奇、米妮、唐老鴨、史迪奇等經典角色齊聚一堂，為大小朋友帶來一場視覺與童心的雙重饗宴！

圖／翻攝福容大飯店 福隆臉書
圖／翻攝福容大飯店 福隆臉書

福隆國際沙雕藝術季自2008年起舉辦，至今已邁入第17屆，2023年與迪士尼百年慶典合作，打造71座迪士尼主題沙雕；2024年則與LINE FRIENDS攜手，展現可愛風格。

今年再度與迪士尼合作，預計於5/24至9/30期間展出超過45座沙雕作品，包含米奇和他的好朋友們、公主系列包含《魔髮奇緣》、《海洋奇緣2》、《冰雪奇緣》、皮克斯、《星際寶貝》史迪奇，主辦單位福容大飯店已搶先釋出3座首波沙雕作品，讓粉絲們提前感受迪士尼的魅力搶先看。

圖／翻攝福容大飯店 福隆臉書
圖／翻攝福容大飯店 福隆臉書

門票方面，全票220元，20人以上團體票190元，3至12歲兒童優待票145元，65歲以上長者敬老票110元。未滿3歲兒童、持身心障礙手冊與陪同者可免費入場。此外，活動期間入住福隆福容大飯店的房客，至大廳櫃檯登記也可免費入場。

交通方面，搭乘台鐵至福隆站，出站後步行約5至8分鐘即可抵達福隆海水浴場。也可搭乘基隆客運791或台灣好行黃金福隆線856公車至福隆遊客中心站下車，依指示步行前往。自駕前往的遊客，可沿台2線濱海公路前往福隆，現場設有福隆停車場，提供146格小型車停車位。

圖／翻攝福容大飯店 福隆臉書
圖／翻攝福容大飯店 福隆臉書

無論是喜愛迪士尼的粉絲，還是熱愛海灘的旅人，都不容錯過「2025福隆國際沙雕藝術季」這場夏日派對。假日期間建議提早出發，或利用接駁車服務，避免塞車之苦。！

2025福隆國際沙雕藝術季

．活動日期：2025/05/24 ~ 09/30

．開放時間：08:00 ~ 18:00

．活動地點：新北市貢寮區福隆街41號（福隆海水浴場）

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