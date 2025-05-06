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南港LaLaport威秀影城 5/14盛大開幕！ 影迷搶爆限量「88元電影福袋＋飲料無限暢飲110天」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
南港LaLaport威秀影城於5/14正式開幕。圖／聯合新聞網旅遊美食頻道編輯攝影、威秀影城提供
南港LaLaport威秀影城於5/14正式開幕。圖／聯合新聞網旅遊美食頻道編輯攝影、威秀影城提供

台北南港將再添一處影迷聖地！全台最新、規模最大的「南港LaLaport威秀影城」，即將於5/14(三)盛大開幕，這不僅是威秀影城旗下的第22家影城，更是雙北地區規模最大的分館，共設有17座全雷射影廳，總座位數達1418席，不論是視覺或聽覺，都將帶來極致震撼體驗。迎接開幕慶祝，南港LaLaport威秀影城祭出3大開幕限定優惠，讓影迷荷包大省、快樂加倍，先筆記準備好手刀搶一波吧！

南港LaLaport威秀影城於5/14正式開幕。圖／聯合新聞網旅遊美食頻道編輯攝影
南港LaLaport威秀影城於5/14正式開幕。圖／聯合新聞網旅遊美食頻道編輯攝影

優惠一：88元開幕限量福袋 超值超殺搶翻天

威秀影城將於5/14當天推出超殺「88元限量開幕福袋」，當日上午9點起於西三門排隊，9:30發放號碼牌，每人限購一袋，限量500袋，售完為止。只要88元就能獲得超過700元的回饋，內含有2張電影票兌換券(原價總值720元)、2個碳酸飲料無限續杯資格，需注意的是，電影票使用期限至6/8止。

圖／威秀影城提供
圖／威秀影城提供

優惠二：90元飲料CP值爆表　110天無限爽喝喝到飽

碳酸飲料愛好者準備接招，只需90元購買指定飲料杯，即可享有從5/14至8/31，共110天的無限暢飲資格。等於每天只花不到1元，就能在炎炎夏日喝個過癮，堪稱CP值爆表的影城飲料挑戰！

圖／威秀影城提供
圖／威秀影城提供

優惠三：iShow會員點數換電影　搶先看強檔特映

iShow會員還有超狂福利！自5/7起，iShow會員可用5點點數，在威秀官網或官方APP兌換南港影城限定的「特映券」一張。強檔排片搶先看，包含：5/15 19:00《搜查瑠公圳》、5/21 19:30《星際寶貝：史迪奇》、6/4 19:00《山忌 黃衣小飛俠》，每場限量100張，每名會員限兌2張，小心秒殺被搶光！

圖／威秀影城提供
圖／威秀影城提供

今年最潮的觀影新行程就是逛完全新開幕的南港LaLaport，再進威秀看場好片！南港LaLaport威秀影城主打全雷射影廳與高規格音效體驗，結合親子互動、動漫特典、粉絲應援等主題活動，讓看電影成為一種沉浸式娛樂享受。南港LaLaport「威秀影城」開幕首日不只能體驗嶄新的影廳設備，還能把握優惠把電影票、飲料與特映券一次收進口袋！

圖／威秀影城提供
圖／威秀影城提供

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