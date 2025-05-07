華航直飛雪梨　點亮你的繽紛雪梨燈光音樂節之旅

聯合線上企劃／ 中華航空提供

圖／中華航空提供
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想參加全球最夢幻的燈光派對嗎？澳洲一年一度、最閃耀的盛會「繽紛雪梨燈光音樂節」（Vivid Sydney）即將在5月23日至6月14日盛大登場，今年以「夢（Dream）」為主題，邀請全球旅人一起用燈光、音樂、美食與創意探索夢境的無限可能！

搭乘華航是輕鬆抵達雪梨的最佳選擇，提供每週五班直飛澳洲雪梨，時間彈性，讓你的旅程從起飛就開始享受。華航使用最新A350綠能客機，不僅座艙舒適、環保節能，還全面升級機上服務與產品，無論是美食、娛樂還是細節，通通到位，讓你飛得輕鬆又開心！

中華航空A350客艙。 圖／中華航空提供
中華航空A350客艙。 圖／中華航空提供

Vivid Sydney南半球最美盛會。 圖／新南威爾士州旅遊局提供
Vivid Sydney南半球最美盛會。 圖／新南威爾士州旅遊局提供

今年的Vivid Sydney為期23天，五大展區涵蓋了「燈光、音樂、創意、美食」四大主題元素。不只有超吸睛的3D光雕秀和「繽紛燈光漫步」（Vivid Light Walk）免費開放，還有超多精彩活動項目也都是免費的，讓你能盡情走、盡情拍、盡情玩！

Vivid Lights。 圖／新南威爾士州旅遊局提供
Vivid Lights。 圖／新南威爾士州旅遊局提供

音樂陣容同樣強大：從Portishead主唱Beth Gibbons、傳奇團體Anohni and The Johnsons，到冰島後搖天團Sigur Rós與雪梨交響樂團的跨界合作，還有Japanese Breakfast的現場演出，每一場都令人期待！

Vivid Music。 圖／新南威爾士州旅遊局提供
Vivid Music。 圖／新南威爾士州旅遊局提供

愛吃的你絕對不能錯過由國際名廚Nigella Lawson親自策劃的三場夢幻晚宴，還有超人氣的「活力火焰廚房」和「主廚系列」活動，讓你用味蕾深度認識新南威爾斯的美食文化。

Vivid Food。 圖／新南威爾士州旅遊局提供
Vivid Food。 圖／新南威爾士州旅遊局提供

此外，Netflix熱播影集《怪奇物語》的粉絲千萬別錯過！沉浸式體驗活動《Stranger Things: The Experience》今年也將首次來到澳洲，在雪梨的月神公園驚喜登場，重現劇中經典場景，沉浸感滿分！

想要搶先感受雪梨的繽紛魅力，華航是唯一直飛雪梨的國籍航空公司。航班於早上抵達，一下飛機就能立刻開啟精彩行程，早去早享受！不論是機上精緻餐點或座艙硬體設施，都為旅程注入頂級質感，讓飛行成為享受的一部分。

👉 活動詳情與購票資訊請上：https://lihi2.com/vIxYI

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