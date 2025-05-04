巨型愛心花海必打卡！ 桃園「2萬朵鐵炮百合花」浪漫賞花打卡秘境 迎接最美母親節

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每年母親節前夕，桃園觀音的「白千層鐵砲百合花園」都會迎來一波賞花熱潮。今年的花期雖比往年略晚一些，依然吸引不少遊客慕名而來，園方的百合花自5月1日陸續綻放，預計在5月5日達到被園主預測的最佳觀賞日，潔白如雪的鐵砲百合接連盛開，形成一片仙氣十足的夢幻花海！

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這座花園由園主為紀念母親所設立，栽種了超過4000株、總數達2萬朵的鐵砲百合花，花園名稱「白千層鐵砲百合花園」也因此而得，象徵著純白的思念與永恆的母愛。花園位於觀音區廣青路672巷，是許多攝影愛好者與親子家庭的賞花口袋名單。

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園主的用心維護讓這片花海一年比一年盛開，更加吸睛。今年花園特別準備了拍照用的氣球道具，供遊客免費使用，讓拍攝畫面更添浪漫氛圍。而去年爆紅的「百合巨型愛心」裝置也再次登場，成為人氣打卡地標。拍照時，不僅能取景花海美景，還可將花園中的水牛造景或藍天下的飛機一併入鏡，增添畫面趣味與層次。

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花期預估自5月1日展開，5月5、6日為花況最盛之時，至5月10日後將逐漸凋謝，而5月13日至17日之間，雖仍有花可賞，但已進入尾聲。建議想一睹雪白花海風采的民眾把握最美時刻，快帶著母親前去，不僅賞花也能與家人共度溫馨時光。

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白千層鐵砲百合花園

地址：桃園市觀音區廣青路672巷50號