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地下街開趴？「卡娜赫拉的小動物」換粉嫩睡衣陪大家好眠打卡快閃台北東區

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
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咦？忍不住打呵欠、一起窩進被窩的粉紅兔兔和P助，悄悄現身在台北東區地下街第二廣場，不只帶來九大好夢系拍照打卡點，還推出20款粉系萌萌周邊，要帶粉絲一起進入幸福夢鄉。

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一到現場就看到粉紅兔兔與P助早早換上睡衣來迎接大家， 從「睡前晚安故事」到「不想睡五連拍」，滿滿都是P助和粉紅兔兔的可愛睡姿， 再來杯「熱熱晚安茶」、做做「好眠扭扭體操」，再來場「星空派對開起來」，最後到「窗前看月亮」，結束這美好的一天！療癒的身影更出現在「好夢連連巨型扭蛋區」，店外15米長的拍照牆也別錯過唷！

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呼應主題，質感柔軟的「抱枕」，由P助與粉紅兔兔陪著每天努力的上班族、小資族們午休，能不帶一個走嗎？另外還有「飲料提袋」、「化妝包」等20款粉粉嫩嫩日常實用周邊，都值得帶回家好好療癒自己，下班、假日來去逛逛，把可愛的小動物帶回家。

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卡娜赫拉的小動物 睡衣派對 快閃店

日期：4/30～7/13

地點：台北東區地下街第二廣場

營業時間：11：30～20：00，最後結帳時間20：15

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卡娜赫拉 台北東區 快閃店

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