麗星郵輪探索星號櫻花首航啟程 季節航次開啟春日海上賞櫻盛宴

【文・旅報傳媒】

麗星郵輪探索星號（Star Navigator）季節限定櫻花航次正式啟航，依序停靠宮崎、熊本以及沖繩3地，原本以為櫻花只是季節的噱頭，想不到這趟櫻花航次，卻是沉浸式的櫻花旅程，從船上美食到岸上觀光行程，都有滿滿的主題性，讓人不禁期待秋季的賞楓航次了。

麗星郵輪今年閃耀回歸，在3/30舉行盛大的櫻花航次啟航儀式。這次的櫻花首航可不只是在櫻花季節抵達日本而已，用心規劃的岸上觀光行程洋溢滿滿的櫻花氛圍。在對的季節、去對的地方、安排對的行程，果然麗星郵輪蛻變後回歸，帶給旅客截然不同的郵輪新體驗。

🛳️ 停靠點 1 宮崎 登高望遠看山海 櫻花出現在每個細節上

「探索星號」櫻花航次第一個停靠港抵達位於九州南端的觀光勝地，擁有美麗海岸線的宮崎。櫻花航次的岸上觀光行程，走的不是一般熱門景點，而是精心規劃日本在地人喜愛的賞櫻熱點。

🌸 稻佐山觀景台 登高望遠櫻花處處

在稻佐山觀景台可眺望港口的麗星郵輪。 圖／吳育光 攝影

這裡雖被評為觀賞世界新3大夜景的絕佳地點，但櫻花季節白天到也很有看頭。搭乘透明輕軌緩慢上山，沿途景致隨著高度越來越高而有所不同，欣賞錯落的櫻花一路向上，抵達制高點時可鳥瞰整個宮崎市，除了可遠眺停在港邊的麗星郵輪，還可欣賞櫻花點綴在山頭的美景。

【左圖】 稻佐山輕軌【右圖】乘稻佐山輕軌上山，沿途可欣賞山海美景。 圖／吳育光 攝影

🌸 橘公園 體驗日本人賞櫻喫茶點

麗星郵輪貼心安排櫻花樹下的Party，讓賞櫻有不同感受。 圖／吳育光 攝影

橘公園位於宮崎縣雲仙市，入園時經過入口處的鳥居後，站上跨越千々石川的橋往下看，滿開的櫻花景觀與河谷交織成美麗的景緻。麗星郵輪船上工作人員特地在橘公園裡開滿櫻花的空地上架起棚子，帶著長崎蛋糕、和果子、煎餅等日式點心，為搭著麗星郵輪而來的旅客，在櫻花林裡開了場「櫻花野餐Party」。

同時現場也有日本清酒、餐點無限供應，讓旅客可以席地而坐，跟體驗日本人在櫻花樹下吃點心、賞櫻的文化。這場「櫻花Party」讓所有的旅客都感到又驚又喜，紛紛對行程安排表達高度肯定。

🛳️ 停靠點 2 熊本 熊本城櫻花處處 阿蘇火山看火山景致

抵達熊本時，一下船就見到吉祥物熊本雄在港口迎接，行程可選擇到熊本城賞櫻；或是想看不同景觀，可選擇阿蘇火山行程。搭乘麗星參加岸上觀光行程，除了可以解決交通問題，全中文導遊讓旅客真正了解導覽內容，不是走馬看花而已。

當郵輪準備離岸時，碼頭外的草地上出現了一支學生樂隊，演奏著輕快的音樂歡送麗星郵輪探索星號。

🌸 熊本城、水前寺成趣園 櫻花與歷史建築交錯之美

【左圖】麗星郵輪首次抵達熊本八代港。【右圖】 水前寺成趣園 圖／吳育光 攝影

已有400年歷史的熊本城建築風格中，可看到很多江戶時代藩主的生活以及歷史的線索。

熊本城裡及周邊都種滿了櫻花，因此每到櫻花季節時，熊本城自然也成了許多人追櫻不可錯過的地方；同樣有400年歷史的水前寺成趣園從江戶時期建造至今，是日本重要的指定名勝，公園內除了美麗的池塘及庭園造景外，園區內種有約150棵山櫻、染井吉野櫻、八重櫻、細川櫻等各種品種的櫻花，來這賞櫻可以大飽眼福。

🌸 阿蘇火山博物館 互動裝置知識點滿滿

阿蘇火山博物館 圖／吳育光 攝影

位於阿蘇火山下的博物館，館內除了珍藏許多與阿蘇火山有關的文物遺跡，也運用許多互動式裝置，清楚呈現阿蘇火山的成因，另外還有許多歷年來科考人員所使用的工具與發現，內容相當有趣。

了解阿蘇火山的前世今生後，時間已到中午，接著到博物館旁的「草千里」2樓餐廳享受陶板燒定食。這餐廳的一樓除了有咖啡廳，也有許多熊本限定伴手禮，由於日本統一售價的規定，因此別擔心日本伴手禮店的售價是否會有「景區價」，可以放心採購。

🌸 阿蘇火山 火山地貌霧散現身大驚奇

阿蘇火山國家公園 圖／吳育光 攝影

如果要說阿蘇火山最特殊的，不是絕無僅有的火山地形景觀，而是阿蘇火山給予的驚奇！原本剛到山上一片霧濛濛，雲霧散去後才發現在雲霧背後，藏著因火山而形成的堰塞湖、廣闊的草原與起伏的山勢，組合成讓人讚嘆的景觀。許多人在用完餐後，便徒步走向草原往堰塞湖走去，感覺就像是走入一幅畫般，不少旅客選擇騎馬，用不同的角度親近這片火山地形。

行程中原本也安排巴士往更高處遠眺火山口，但因為天候關係無法看見火山口而作罷，不過在山頂上也有個小紀念品店，裡面賣著「火山冰淇淋」與「火山冰滴咖啡」，前者就是黑芝麻霜淇淋，後者則是用火山泉水長時間製作的冰滴咖啡，是到這裡一定要品嚐的美食。

🛳️ 停靠點 3 沖繩 不玩水 純血拚 滿5,000日元就可退稅 美國村 圖／吳育光 攝影

麗星郵輪最後一站停靠沖繩，就是要滿足旅客的購買慾！無論要到國際通、洋氣十足的美國街，或是在永旺購物中心沉浸式購物，都有專屬行程安排，尤其想要購買如吉依卡哇等限定商品，都可以得到滿足。尤其在當地著名的永旺購物中心買東西，從家用品到食品應有盡有，滿5,000日幣就可到專屬櫃檯現場退稅。

沖繩的岸上觀光行程雖然比較短，但還是會安排晚餐，前往沖繩有名的燒肉店吃石垣牛燒烤，除了讓大家吃石垣牛大呼過癮，讓人驚喜的是，燒肉店老闆娘知道有素食者隨團，還特地下廚準備一套專屬素食套餐，好客的熱情讓人感動。

（Nagasaki Inasayama Kanko Hotel） 🏨 稻佐山 觀光飯店 》櫻花為伴享日式定食 【左圖】稻佐山觀光飯店景觀餐廳邊賞櫻花邊吃美食別有風情。【右圖】即使素食餐也安排到位。 圖／吳育光 攝影

稻佐山觀光飯店向來以絕佳視野而聞名，想不到春天到這裡美景加乘，飯店旁的整排盛開櫻花讓人感到身心舒暢！許多團員下車時第一時間不是衝到餐廳用餐，而是在外面盛開的櫻花樹爭相拍照，久久不肯離開；進入飯店用餐時，麗星還特地安排在位於櫻花樹旁、有落地窗景觀的餐廳，讓旅客可以一邊品嚐和牛料理，一邊欣賞櫻花。最懂台灣人的郵輪果然名不虛傳，連素食餐也準備得相當豐盛，美味絲毫不打折。

💃🏻 船上美食也有櫻花主題 最後一夜大跳3天3夜 【左圖】探索星號每晚都有精彩表演。【右圖】航程尾聲的超High Party。 圖／吳育光 攝影

麗星郵輪探索星號櫻花航次，可不只是看櫻花而已，船上美食也選用在地、當季食材。探索星號於12樓麗都餐廳更推出櫻花航次限定櫻花主題美食，除了將鹽漬櫻花入菜，同時強調時令食材為主。

櫻花航次郵輪上有特別設計限定餐食。 圖／麗星郵輪 提供

此外，在各式餐廳也推出櫻花相關餐點，例如位於7樓的藍湖餐廳，就有期間限定的鹽漬櫻花冰淇淋，讓旅客白天看櫻花的感動延續到郵輪上。船上每天都有不同的精彩秀可以看，在航程尾聲的告別晚會上還邀請了樂團在6樓的星夢餐廳，舉辦了一場震撼人心的「告別慶典」，邀請知名樂團現場演唱，連續40分鐘Non-Stop舞曲，直接炸翻全場，連80多歲的旅客都忍不住在舞池裡搖擺起來，小朋友們更是跳得興奮不已，可說是完全沒有年齡限制的超High Party！

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