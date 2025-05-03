海賊迷尖叫！ 《航海王》x 兒童新樂園盛大舉行「ONE PIECE 派對嘉年華」 3日限定「無人機煙火秀」震撼登場

草帽一行人要來了！ 台北市立兒童新樂園即將在6/28至10/12舉行《ONE PIECE 歡樂派對嘉年華》首次亮相台北，樂園將以「未來島篇」為主題，展示魯夫與喬巴的巨型氣球，更有煙火秀、無人機燈光秀等驚喜活動，令航海王粉絲超期待，準備展開熱血冒險！

《ONE PIECE 歡樂派對嘉年華》今夏最轟動的動漫聯名盛事，攜手台北市兒童新樂園，活動中將展開多項期間限定內容，包含未來島主題巨型氣偶、主題場景佈置，還有吸睛必追的夏夜限定三場無人機煙火秀，將於7/1、8/28、10/12舉辦限定燈光煙火秀，無人機呈現角色圖樣，搭配煙火照亮夜空，營造奇幻視覺饗宴。

ONE PIECE歡樂派對嘉年華將舉行3場指定燈光煙火秀。圖／取自兒童新樂園官網

這場集結了魯夫、喬巴與未來島等精彩元素的盛宴，園區將設有兩座未來島主題氣偶與親子氣墊樂園，並販售快閃店限定商品如玩偶、T恤、文具與徽章，現場更設有輕食餐車與拍照打卡點，可品嚐到多款台灣首次登場的主題限定商品與輕食，是粉絲與親子放電的最佳去處。

現場更推出「航海王集章任務」主題限定活動，讓您完成蒐集角色印章任務關卡後，有機會免費獲得限定贈品，讓每位參加者留下專屬的冒險紀念。《ONE PIECE》攜手臺北市立兒童新樂園，打造最強狂熱派對，更多詳情請關注官方粉絲頁，與魯夫一行人開啟今夏最精采的冒險！

圖／翻攝ONE PIECE 歡樂派對嘉年華臉書

《ONE PIECE 歡樂派對嘉年華》

活動時間：2025年6月28日至10月12日

活動地點：台北市立兒童新樂園

活動網頁：ONE PIECE 歡樂派對嘉年華FB

◎無人機場次：7/01、8/28、10/12