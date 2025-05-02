新北「油桐花地圖」32處驚喜大公開！精選5大「五月雪」景點1次看

每年四到五月，新北山林如期降下春末的「五月雪」，潔白油桐花緩緩飄落，鋪成一條條夢幻花毯，成為旅人春日限定的療癒景緻。不論是情侶出遊、親子踏青，或是獨自漫步在山林之中，都能在這片白花花的花海中找到片刻寧靜與浪漫。以下整理精選新北五大必訪賞桐熱點，交通方便、路線平易近人，快帶著相機、穿上輕便鞋，一起開啟一場唯美的桐花小旅行吧！

圖／取自我的新北市臉書粉專

土城桐花公園是新北最經典的賞桐景點之一，鄰近承天禪寺一帶，每年五月上旬便能見到滿樹盛開的油桐花，白雪般飄落的花瓣覆蓋步道，讓人彷彿走進童話般的世界。園內設有觀景涼亭，能遠眺土城市區與林口台地美景；同時也是賞螢熱點，夜晚點點螢光與白日桐花交織成浪漫詩篇。園區設施完善，適合親子家庭、銀髮族一同悠遊，是最不容錯過的五月雪秘境。

地址：新北市土城區承天路96號（承天禪寺旁）

交通：捷運海山站轉搭藍45至承天禪寺站

圖／取自賞花快報臉書粉絲團

圖／取自賞花快報臉書粉絲團

圖／取自賞花快報臉書粉絲團

【板橋｜玫瑰公園】都市賞桐新亮點，輕鬆走進桐花森林系美拍熱點

想賞桐又不想跑山？板橋玫瑰公園就是你市區裡的絕佳選擇。鄰近板橋國民運動中心，園區裡的幾株油桐樹目前正值盛開期，潔白花朵與綠意交織出迷人畫面。不僅如此，加羅林魚木也同步進入花期，橙黃花簇與白桐共舞，形成難得一見的雙重花景。園內步道平坦易走，無論是散步賞花、野餐拍照，或是午後放鬆，都能感受到春末初夏的清新氣息。

地址：新北市板橋區民族路168號（板橋玫瑰公園）

交通：捷運江子翠站步行約10分鐘

圖／取自賞花快報臉書粉絲團

圖／取自賞花快報臉書粉絲團

圖／取自賞花快報臉書粉絲團

【三芝｜桐花步道】最密集桐花區，步道平緩輕鬆走、適合親子行

三芝的大坑溪上游桐花步道，是北海岸最密集的桐花觀賞區之一。沿途設有木棧道與碎石鋪路，步道坡度平緩、遮蔭良好，非常適合親子同行或是帶長輩踏青。整條路線幽靜宜人，花開時節可見雪白花瓣緩緩飄落，地面鋪成夢幻白毯。途中還設有休息木椅與觀景平台，讓旅人得以駐足欣賞山林之美，是一條集賞花、美拍、健行於一身的完美路線。

地址：新北市三芝區新庄里後厝坑（大坑溪桐花步道入口）

交通：淡水捷運站搭乘F131公車至新庄子站，再步行約10分鐘

圖／取自我的新北市臉書粉專

【石碇｜風露嘴步道】品茶香伴花香，沉浸山林芬多精與浪漫花雨

風露嘴步道雖然僅有約435公尺長，但賞花風景一點也不遜色。步道兩側種滿油桐與茶樹，每當桐花盛放時，空氣中同時瀰漫著花香與茶香，讓人不自覺放慢腳步、深呼吸。微風拂過，白花飄落、蝴蝶飛舞，如夢似幻的畫面讓人陶醉。此地幽靜清新，是遠離塵囂、充電放鬆的絕佳去處。建議平日前往，享受專屬於自己的靜謐五月雪風景。

地址：新北市石碇區風露嘴登山步道入口（近坪林茶葉博物館方向）

交通：捷運新店站搭乘綠12公車至風露嘴站

圖／取自我的新北市臉書粉專

若想體驗結合歷史與自然的桐花之旅，瑞芳四腳亭砲臺絕對值得造訪。這座日治時期的三級古蹟，如今在桐花季節也搖身一變成為白雪覆頂的浪漫步道。走在古老的軍事設施間，腳下是鋪滿白花的石階，耳邊是蟲鳴鳥叫與山風徐來，旅人可以一邊賞花、一邊感受百年古蹟的風華。推薦搭配金瓜石老街或九份順遊，來場別具文化氣息的花季小旅行。

地址：新北市瑞芳區吉安街頂（四腳亭砲臺步道入口）

交通：四腳亭火車站步行約20分鐘上山

圖／取自我的新北市臉書粉專

不僅如此，新北市觀光旅遊局特別驚喜曝光「2025新北桐花地圖」，公開20大行政區域內多達32處的油桐花秘境，讓大家五月油桐花看不完，趕快揪團一起賞花吧。