限時一個月！三麗鷗明星空降「敦南之森」　２明星週末新裝快閃亮相

美樂蒂、酷洛米、Hello Kitty來台北了？三麗鷗明星角色們手牽手現身敦南，要跟大家在遊樂園裡開心暢遊，這個周六更有兩個明天要穿新衣服，要跟大家來場快閃見面會，鐵粉們記得到場搶拍！

圖／Hello Kitty with Sanrio Friends臉書

由Hello Kitty、人魚漢頓和美樂蒂、酷洛米等三麗鷗的明星，以「三麗鷗遊樂園」為主題，現身在台北「敦南之森 Lumitree」10米高的LED燈牆上，角色們開心坐著雲霄飛車、摩天輪、咖啡杯，在遊樂園裡開心遊玩，整座光廊像是流動的童話樂園；搭配投影，舉手就能一起丟出三麗鷗球，快來和明星們一起體驗三麗鷗的世界吧！

圖／Hello Kitty with Sanrio Friends臉書

這個周六，50歲仍經典不敗的美樂蒂以及酷洛米，將穿上新衣服現身「敦南之森 Lumitree」，到現場與粉絲們互動，還有機會得到可愛角色們的頭套，僅限時一小時，要搶拍的要把握好時間！

圖／Hello Kitty with Sanrio Friends臉書

美樂蒂、酷洛米見面會

日期：5/3(六)

時間：14：00～15：00

地點：Taipei Lumitree 敦南之森（寶紘敦南商業大樓），台北市大安區敦化南路二段19號

三麗鷗大明星出沒時間：

日期：5/1～5/31

燈牆展示時間：每日8：00～21：00，每20分鐘播放一輪