實現夢想清單要加速！極地探險郵輪市場全球加溫　越晚成本越高

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疫後暴增的旅遊市場，許多人重新檢視自己夢想清單，許多中高階產品市場銷售也開始活絡起來。過去高單價的旅遊計畫，也從「以後再說」，逐漸改為「現在去做」，其中動輒2、3萬歐元起跳的南、北極旅遊，成長幅度更是驚人。

🛳️ 選擇極地郵輪行程時必要考量 🛳️

船隻冰級（IceClass）與穩定性 ：可決定在海面上的安全與穩定。

：可決定在海面上的安全與穩定。 專注永續與環保 ：選擇配備低碳排放或混合動力技術的遊輪。

：選擇配備低碳排放或混合動力技術的遊輪。 船上探險團隊與科學項目 ：專為極地探險打造的船隊，具備更高登陸靈活性。

南極、北極等這些平常去不了的地方，是不少旅人夢想之一，然而時間、金錢與體力是「極地旅遊」的主要門檻。過去不少人選擇搭乘阿拉斯加、北歐郵輪，甚至行程搭配火車深入極地過乾癮，但隨著造船科技與環保意識的提升，現在深入極圈的郵輪船隊與路線更為多元。然而因極地旅遊的管制越來越嚴格，讓前往極地的旅遊產品具有稀缺性，價格也每年調升。

市場觀察 疫後高端旅遊急速增溫 市場客群有微妙變化

根據國際南極旅遊運營商協會（IAATO）統計，2023～2024年全球前往南極訪客總數達到12萬1,262人次創歷史新高。其中登陸旅客（Landed Visitors）約有8萬251人次，搭乘郵輪未登陸者（Cruise-Only Visitors）約4萬3,224人次，深入內陸探險者（Deep Field Visitors）約787人次。

從過去IAATO統計資料來看，全球每年前往南極的市場不斷增加，主要原因為許多搭載現代科技與強調環保的船隊不斷進駐。台灣過去每年前往南極的旅客不到200人，但疫情之後開始有業者包船銷售。根據業者統計，台灣2023～2024季度登陸南極的旅客約有350人。

根據北極探險郵輪協會（AECO）資料，會員每年在北極地區接待約1萬5,000至2萬名郵輪旅客，這些旅客主要參與探險郵輪行程，造訪斯瓦爾巴群島、格陵蘭、北極加拿大、俄羅斯北極國家公園等地。

台灣高端旅客急速成長，自2023年開創南極包船創舉的元本旅遊董事長游國珍也觀察到表示，除了旅遊消費更為積極，年齡層也有微妙變化。不一定是50歲以上退休族群，由於對於未來的不確定，許多結婚新人、上班族也陸續出現，參與極地郵輪的年齡層從8歲到83歲都有，家族旅遊也不在少數。若以性別來看，女性勇於追夢的比例略高於男性。

龐洛郵輪北亞區市場及商務總監章瑾指出，疫後高端旅遊市場幾乎呈倍數成長，尤其自然及小眾路線更具吸引力。以龐洛郵輪為例，今年可說是成立36年來成長幅度最高的1年，2026年出發的70多個郵輪航次早已銷售一空，而台灣市場成長更為快速，從2019年每年約百人參與，到2024～2025年初已達860位乘客，成長相當驚人。

產品觀察 行程天數變化多 價格每年穩定成長

除了市場劇增、消費年齡層位移，章瑾與游國珍也觀察到，這群高端消費群只要有好的體驗，回購率非常高。以龐洛郵輪為例，去年約有40%為回頭客；游國珍也發現前年報名的旅客中，回頭客達3成，在產品說明會中直接確認報名者更高達6～7成，遠高於以往。

隨著造船科技進步與環保意識抬頭，前進極圈、甚至踏上極圈冰層已非難事。目前在南、北極已有接近40家郵輪公司投入市場，產品內容更兼具深度與廣度。

以北極行程為例，從過去僅到達正北極、正90度破冰之旅，到斯瓦爾巴群島看北極熊，現在則延伸至北極四島，從斯瓦爾巴、揚馬延島、格陵蘭島東端一路走到冰島；南極旅遊則從早期11天的半島之旅，到如今可從赤道的加拉巴哥群島出發，途經福克蘭、南喬治亞島至威德爾海，形成接近1個月的長程旅程，挑戰旅客的體力與荷包。

產品選擇多元，旅客雖可依據自身時間彈性安排，然而極地郵輪價格卻每年以8%～10%的幅度成長，對原本就屬高單價的極地郵輪來說，價格上揚也成為旅客迅速下單的重要關鍵。

此外，因極地旅遊本具稀缺性，加上亞洲市場的崛起導致供需拉鋸，自然推高價格。若再加上國際油價與人力成本上升，價格更易持續攀升。

除了供需因素，環保法規亦推升成本，IAATO/AECO對船隻碳排、垃圾處理、登陸行為等限制愈趨嚴格，郵輪業者必須投入鉅額資金升級設備，減少對環境與生態的干擾，同時維持旅客舒適度。

產品行銷 提早2年布局為佳 舉辦講座直接面對消費者

奇寶郵輪資深經理蔡依穎指出，儘管線上旅遊已日益普及，但對於具市場稀缺性的極地產品，多仍透過講座、分享會等面對面方式銷售。隨極地旅遊熱絡，目前預約銷售從過去一年半延長至需提前2年規劃。波蓮國際旅行社業務經理陳潮濱指出，南、北極行程價格高、內容複雜，傳統旅遊產品行銷模式難以套用，必須透過與旅客面對面溝通，才能提高成交率。

海達路德遊輪探險區域銷售與業務開發經理王亭懿表示，探險型郵輪行銷需與理念契合的旅遊代理商、極地專家、KOL或戶外探索社群合作辦說明會，並強化與媒體、學界的合作，製作具深度的中文化資料與影片介紹，協助旅客了解產品內容。

目前已有4次包船經驗的游國珍指出，因產品具特殊與稀缺性，公司以講座為主要行銷方式，一年高端旅遊講座次數甚至超過200場。目前約有95%的旅客講座，許多高單價郵輪行程客戶也是在聽完講座後即下訂；除提升銷售，講座吸引來的客人對品牌忠誠度與信賴感，反映於產品回購率上。

🛳️ 常見南、北極觀光探險船 🛳️

【左圖】奇寶遊輪（圖片提供＝奇寶遊輪）【右圖】海達路德遊輪（圖片提供＝海達路德遊輪）

➊ 奇寶遊輪探險號（Seabourn Venture） 總噸位 約2萬3,000噸 冰級等級 Polar Class6（適合極地航行） 乘客/船員數 264/200（人） 客艙數量 總共設有132間全陽台套房。 用餐選擇 4個 極地航行 南極洲、北極地區

➋ 奇寶遊輪追夢號（Seabourn Pursuit） 總噸位 約2萬3,000噸 冰級等級 Polar Class6（適合極地航行） 乘客/船員數 264/200（人） 客艙數量 132間全陽台套房。 用餐選擇 4個 極地航行 偏遠與南極洲、北極地區

➌ 海達路德南森號（MS Fridtjof Nansen） 總噸位 2萬0,889噸 冰級等級 Polar Class6（適合極地航行） 乘客數 490（人） 客艙數量 265間，提供4種艙房選擇。 極地航行 南極洲、北極地區、西北航道

➍ 海達路德阿蒙森號（MS Roald Amundsen） 總噸位 2萬0,889噸 冰級等級 Polar Class6（適合極地航行） 乘客數 490（人） 客艙數量 265間 極地航行 南極洲、北極地區、西北航道

【左圖】指揮官夏古號（圖片提供＝龐洛郵輪）【右圖】海神號（圖片提供＝66度郵輪）

➎ 龐洛郵輪指揮官夏古號（Le Commandant Charcot） 總噸位 約2萬3,000噸 冰級等級 PolarClass2（突破厚達2.5公尺的冰層） 乘客/船員數 245/215（人） 客艙數量 123間，全部配有私人陽台或露台。 餐飲 米其林星級主廚，2主餐1輕食餐廳。 極地航線 涵蓋北極、南極、格陵蘭、斯瓦爾巴群島、加拿大北極群島等極地地區。

➏ 66度郵輪海神號（MS Seaventure） 總噸位 6,752噸 冰級等級 Bureau Veritas 1A Super（乘客船最高冰級） 乘客/船員數 150/90（人） 客艙數量 82間 極地航線 南極洲、北極地區

【左圖】日月合朔號（圖片提供＝元本旅遊）【右圖】信天翁號

➐ 日月合朔號（Scenic EclipseII） 總噸位 1萬7,085噸 冰級等級 Polar Class6（適合極地航行） 乘客/船員數 200/192（人） 客艙數量 114間套房（9.6坪～59坪共7種房型） 用餐選擇 10種餐飲體驗 極地航行 南極洲、北極地區

➑ 信天翁號（Ocean Albatros） 總噸位 約8,500噸 冰級等級 Polar Class6/Ice Class1A 乘客/船員數 175/120（人） 客艙數量 94間，全部為海景房，大多配有私人陽台。 用餐選擇 設有2間餐廳 極地航行 南極洲、北極地區

➒ 銀海郵輪奮進號（Silver Endeavour） 總噸位 2萬0,649噸 冰級等級 Polar Class6（適合極地航行） 乘客/船員數 250/207（人） 客艙數量 110間房，面積從28～105平方公尺不等。 極地航行 南極洲、北極地區

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