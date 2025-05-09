實現夢想清單要加速！極地探險郵輪市場全球加溫 越晚成本越高
【文・旅報傳媒】
疫後暴增的旅遊市場，許多人重新檢視自己夢想清單，許多中高階產品市場銷售也開始活絡起來。過去高單價的旅遊計畫，也從「以後再說」，逐漸改為「現在去做」，其中動輒2、3萬歐元起跳的南、北極旅遊，成長幅度更是驚人。
🛳️ 選擇極地郵輪行程時必要考量 🛳️
- 船隻冰級（IceClass）與穩定性：可決定在海面上的安全與穩定。
- 專注永續與環保：選擇配備低碳排放或混合動力技術的遊輪。
- 船上探險團隊與科學項目：專為極地探險打造的船隊，具備更高登陸靈活性。
南極、北極等這些平常去不了的地方，是不少旅人夢想之一，然而時間、金錢與體力是「極地旅遊」的主要門檻。過去不少人選擇搭乘阿拉斯加、北歐郵輪，甚至行程搭配火車深入極地過乾癮，但隨著造船科技與環保意識的提升，現在深入極圈的郵輪船隊與路線更為多元。然而因極地旅遊的管制越來越嚴格，讓前往極地的旅遊產品具有稀缺性，價格也每年調升。
市場觀察
疫後高端旅遊急速增溫 市場客群有微妙變化
根據國際南極旅遊運營商協會（IAATO）統計，2023～2024年全球前往南極訪客總數達到12萬1,262人次創歷史新高。其中登陸旅客（Landed Visitors）約有8萬251人次，搭乘郵輪未登陸者（Cruise-Only Visitors）約4萬3,224人次，深入內陸探險者（Deep Field Visitors）約787人次。
從過去IAATO統計資料來看，全球每年前往南極的市場不斷增加，主要原因為許多搭載現代科技與強調環保的船隊不斷進駐。台灣過去每年前往南極的旅客不到200人，但疫情之後開始有業者包船銷售。根據業者統計，台灣2023～2024季度登陸南極的旅客約有350人。
根據北極探險郵輪協會（AECO）資料，會員每年在北極地區接待約1萬5,000至2萬名郵輪旅客，這些旅客主要參與探險郵輪行程，造訪斯瓦爾巴群島、格陵蘭、北極加拿大、俄羅斯北極國家公園等地。
台灣高端旅客急速成長，自2023年開創南極包船創舉的元本旅遊董事長游國珍也觀察到表示，除了旅遊消費更為積極，年齡層也有微妙變化。不一定是50歲以上退休族群，由於對於未來的不確定，許多結婚新人、上班族也陸續出現，參與極地郵輪的年齡層從8歲到83歲都有，家族旅遊也不在少數。若以性別來看，女性勇於追夢的比例略高於男性。
龐洛郵輪北亞區市場及商務總監章瑾指出，疫後高端旅遊市場幾乎呈倍數成長，尤其自然及小眾路線更具吸引力。以龐洛郵輪為例，今年可說是成立36年來成長幅度最高的1年，2026年出發的70多個郵輪航次早已銷售一空，而台灣市場成長更為快速，從2019年每年約百人參與，到2024～2025年初已達860位乘客，成長相當驚人。
產品觀察
行程天數變化多 價格每年穩定成長
除了市場劇增、消費年齡層位移，章瑾與游國珍也觀察到，這群高端消費群只要有好的體驗，回購率非常高。以龐洛郵輪為例，去年約有40%為回頭客；游國珍也發現前年報名的旅客中，回頭客達3成，在產品說明會中直接確認報名者更高達6～7成，遠高於以往。
隨著造船科技進步與環保意識抬頭，前進極圈、甚至踏上極圈冰層已非難事。目前在南、北極已有接近40家郵輪公司投入市場，產品內容更兼具深度與廣度。
以北極行程為例，從過去僅到達正北極、正90度破冰之旅，到斯瓦爾巴群島看北極熊，現在則延伸至北極四島，從斯瓦爾巴、揚馬延島、格陵蘭島東端一路走到冰島；南極旅遊則從早期11天的半島之旅，到如今可從赤道的加拉巴哥群島出發，途經福克蘭、南喬治亞島至威德爾海，形成接近1個月的長程旅程，挑戰旅客的體力與荷包。
產品選擇多元，旅客雖可依據自身時間彈性安排，然而極地郵輪價格卻每年以8%～10%的幅度成長，對原本就屬高單價的極地郵輪來說，價格上揚也成為旅客迅速下單的重要關鍵。
此外，因極地旅遊本具稀缺性，加上亞洲市場的崛起導致供需拉鋸，自然推高價格。若再加上國際油價與人力成本上升，價格更易持續攀升。
除了供需因素，環保法規亦推升成本，IAATO/AECO對船隻碳排、垃圾處理、登陸行為等限制愈趨嚴格，郵輪業者必須投入鉅額資金升級設備，減少對環境與生態的干擾，同時維持旅客舒適度。
產品行銷
提早2年布局為佳 舉辦講座直接面對消費者
奇寶郵輪資深經理蔡依穎指出，儘管線上旅遊已日益普及，但對於具市場稀缺性的極地產品，多仍透過講座、分享會等面對面方式銷售。隨極地旅遊熱絡，目前預約銷售從過去一年半延長至需提前2年規劃。波蓮國際旅行社業務經理陳潮濱指出，南、北極行程價格高、內容複雜，傳統旅遊產品行銷模式難以套用，必須透過與旅客面對面溝通，才能提高成交率。
海達路德遊輪探險區域銷售與業務開發經理王亭懿表示，探險型郵輪行銷需與理念契合的旅遊代理商、極地專家、KOL或戶外探索社群合作辦說明會，並強化與媒體、學界的合作，製作具深度的中文化資料與影片介紹，協助旅客了解產品內容。
目前已有4次包船經驗的游國珍指出，因產品具特殊與稀缺性，公司以講座為主要行銷方式，一年高端旅遊講座次數甚至超過200場。目前約有95%的旅客講座，許多高單價郵輪行程客戶也是在聽完講座後即下訂；除提升銷售，講座吸引來的客人對品牌忠誠度與信賴感，反映於產品回購率上。
🛳️ 常見南、北極觀光探險船 🛳️
|➊ 奇寶遊輪探險號（Seabourn Venture）
|總噸位
|約2萬3,000噸
|冰級等級
|Polar Class6（適合極地航行）
|乘客/船員數
|264/200（人）
|客艙數量
|總共設有132間全陽台套房。
|用餐選擇
|4個
|極地航行
|南極洲、北極地區
|➋ 奇寶遊輪追夢號（Seabourn Pursuit）
|總噸位
|約2萬3,000噸
|冰級等級
|Polar Class6（適合極地航行）
|乘客/船員數
|264/200（人）
|客艙數量
|132間全陽台套房。
|用餐選擇
|4個
|極地航行
|偏遠與南極洲、北極地區
|➌ 海達路德南森號（MS Fridtjof Nansen）
|總噸位
|2萬0,889噸
|冰級等級
|Polar Class6（適合極地航行）
|乘客數
|490（人）
|客艙數量
|265間，提供4種艙房選擇。
|極地航行
|南極洲、北極地區、西北航道
|➍ 海達路德阿蒙森號（MS Roald Amundsen）
|總噸位
|2萬0,889噸
|冰級等級
|Polar Class6（適合極地航行）
|乘客數
|490（人）
|客艙數量
|265間
|極地航行
|南極洲、北極地區、西北航道
|➎ 龐洛郵輪指揮官夏古號（Le Commandant Charcot）
|總噸位
|約2萬3,000噸
|冰級等級
|PolarClass2（突破厚達2.5公尺的冰層）
|乘客/船員數
|245/215（人）
|客艙數量
|123間，全部配有私人陽台或露台。
|餐飲
|米其林星級主廚，2主餐1輕食餐廳。
|極地航線
|涵蓋北極、南極、格陵蘭、斯瓦爾巴群島、加拿大北極群島等極地地區。
|➏ 66度郵輪海神號（MS Seaventure）
|總噸位
|6,752噸
|冰級等級
|Bureau Veritas 1A Super（乘客船最高冰級）
|乘客/船員數
|150/90（人）
|客艙數量
|82間
|極地航線
|南極洲、北極地區
|➐ 日月合朔號（Scenic EclipseII）
|總噸位
|1萬7,085噸
|冰級等級
|Polar Class6（適合極地航行）
|乘客/船員數
|200/192（人）
|客艙數量
|114間套房（9.6坪～59坪共7種房型）
|用餐選擇
|10種餐飲體驗
|極地航行
|南極洲、北極地區
|➑ 信天翁號（Ocean Albatros）
|總噸位
|約8,500噸
|冰級等級
|Polar Class6/Ice Class1A
|乘客/船員數
|175/120（人）
|客艙數量
|94間，全部為海景房，大多配有私人陽台。
|用餐選擇
|設有2間餐廳
|極地航行
|南極洲、北極地區
|➒ 銀海郵輪奮進號（Silver Endeavour）
|總噸位
|2萬0,649噸
|冰級等級
|Polar Class6（適合極地航行）
|乘客/船員數
|250/207（人）
|客艙數量
|110間房，面積從28～105平方公尺不等。
|極地航行
|南極洲、北極地區
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