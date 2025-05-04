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「旅行」是解壓神器！ 99%的人都說有用、66%的人找回自信

聯合新聞網／ TTN旅報
根據旅遊平台Klook最新公布的《2025旅遊脈動大調查》，有高達99%的旅客表示，旅行有助於紓解壓力。 圖／TTN圖庫
根據旅遊平台Klook最新公布的《2025旅遊脈動大調查》，有高達99%的旅客表示，旅行有助於紓解壓力。 圖／TTN圖庫

【文・旅報傳媒】

你有沒有這樣的感覺？一場說走就走的旅行，不僅能放空腦袋，還能找回對生活的熱情。根據旅遊平台Klook最新公布的《2025旅遊脈動大調查》，有高達99%的旅客表示，旅行有助於紓解壓力，更有66%從中找回自信心，可說是一場身心靈的全方位療癒之旅。

旅行萬歲！  最療癒的自我投資

根據調查結果，不論出發的動機是什麼，99%旅人一致認為：旅行是一種紓壓魔法。此外，66%的人在旅途中找回了自信，63%擺脫了生活的枯燥感，還有55%的人表示透過旅程激發創意靈感。這些數字不只是一串統計，更像是一封封來自心靈的SOS：讓我出去透氣吧！

說到旅行，目的地當然很重要。不過比起「去哪裡」，現在的旅人更在意「玩什麼」。根據Klook調查，「體驗行程」依然是最被重視的旅遊元素，有91%的旅客願意將一半的旅遊預算花費在活動體驗。不論是逛市集、參加地方節慶，還是跟著在地達人深度導覽，旅人更願意用時間與金錢，換來一場更「有感」的旅程。

當問即2025年最想去哪？台灣旅客仍是對日本情有獨鍾，穩居榜首。不過，今年最大亮點是歐洲異軍突起，登上「必訪目的地」排行榜的第2名，尤其是極光秘境瑞典、挪威，以及英法雙強所在的西歐，是旅人心中的浪漫地點。而韓國與泰國則持續穩居第3與第4名，證明「近的玩不膩、遠的玩不完」依然是台灣旅人的主旋律。

2025年旅行新篇章已然揭開，對很多旅人而言，旅行，不再只是離開，而是為了找回更好的自己。下一趟旅程，想好要去哪裡了嗎？（ 圖／TTN圖庫
2025年旅行新篇章已然揭開，對很多旅人而言，旅行，不再只是離開，而是為了找回更好的自己。下一趟旅程，想好要去哪裡了嗎？（ 圖／TTN圖庫

體驗至上！ 預算可以壓  但行程不能將就

根據調查結果，2025年有84%受訪者表示計畫出國，而最夯的旅遊主題是文化節慶，56%的旅客會為了藝術節、美食節等活動特地出遊。緊追在後的是演唱會與音樂祭（45%），還有愈來愈多旅人開始瘋運動賽事（32%），顯示很多旅人都想在旅程中high個過癮、燃燒生活。

2025年旅行新篇章已然揭開，對很多旅人而言，旅行，不再只是離開，而是為了找回更好的自己。那你呢？下一趟旅程，要去哪裡？

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