五月雪浪漫綻放！ 週末賞遊中部2大「桐花雨秘境」 超親民台灣客家文化館、水流東桐花步道捕捉季節美景

又到了五月雪浪漫綻放的時節！ 跟著達人帶路，一起來到中部欣賞2大桐花雨美景「臺灣客家文化館、水流東桐花步道」，目前桐花雨盛開達八成以上，快把握週末安排出遊賞花，走入繽紛雪白的桐花地毯季節美景！

外埔水流東桐花步道。圖／IG@ada_00170授權

位於台中外埔區的水流東桐花步道，當地的居民在水圳兩旁種滿桐花，已於2009年改名為「桐花步道」，每年到了4、5月期間，就開始下起一片白靄靄的桐花雨，美不勝收。而旅人ada_00170推薦大家直接導航到「髙鐵觀景台」，路口就有停車格，由一旁的步道走下去就到了。撐著傘漫步在一大片滿地雪白的步道上，好愜意又浪漫！

外埔水流東桐花步道。圖／IG@ada_00170授權

來到中部賞桐必不能錯過「台灣客家文化館」，堪稱是最親民、免爬山的桐花雨秘境，延著台灣客家文化館旁、好客公園裡的「雪桐步道」散步，免登高、不用爬山路就能捕捉到油桐花的美麗身影，讓行動不太方便的長輩和帶著孩子的家長都能輕鬆賞花！

台灣客家文化館油桐花。圖／IG@ada_00170授權