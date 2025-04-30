5／1勞動節「小眾景點5選」免費入園！不想人擠人 「最新美術館、百年古蹟到玫瑰園」文青路線一次看

小編這次就要來分享一個超實用的出國小撇步，就是「網路報到」！只要在出發前動動手指，線上報到搞定一切，行李直接走自助托運，不用跟著人潮排到天荒地老。當別人還在排隊冒冷汗時，你已經在候機室輕鬆喝咖啡、逛免稅店，優雅迎接旅程的開始～是不是超級方便又省時？下次出國前，記得先線上報到，讓你的假期從第一刻就順順利利！

2025-04-28 11:00