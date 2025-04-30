快訊

賴清德否認下令35藍委全罷…派系大老批卓冠廷得意忘形 陳亭妃告御狀未果

美元跌破32元 朱立倫：若貶破30元「台灣經濟大風暴將來臨」

獨／西班牙探親遇上大停電…生活交通大亂 她：台灣人能否淡定？

5／1勞動節「小眾景點5選」免費入園！不想人擠人 「最新美術館、百年古蹟到玫瑰園」文青路線一次看

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各來源
圖／各來源

勞動節放一天去哪玩？5/1勞動節有放假的朋友注意，以下精選了5個免門票的小眾景點，得以自然、藝術氣息充充電，特別適合安排半日遊踩點，省下的門票錢還能用來吃喝更精算！

⬤ 新北市美術館

新北市美術館。圖／新北市府提供
新北市美術館。圖／新北市府提供

甫於4/25開幕的「新北市美術館」頻掀話題，即日起至6月底，不限新北市民皆可享免費入館參觀，開箱最新藝文地標。

地址：新北市鶯歌區館前路300號

⬤ 鶯歌陶瓷博物館

圖／鶯歌陶瓷博物館提供
圖／鶯歌陶瓷博物館提供

2025「春遊三鶯」，即日起至6/30，鶯歌陶瓷博物館開放免費入館，體驗展覽、劇場、市集結合的藝文魅力。

地址：新北市鶯歌區文化路200號

⬤ 宜蘭綠色博覽會

2025宜蘭綠色博覽會在風光明媚的武荖坑風景區舉行。圖／宜蘭綠博提供
2025宜蘭綠色博覽會在風光明媚的武荖坑風景區舉行。圖／宜蘭綠博提供

勞工免費入園！2025「宜蘭綠色博覽會」特別於5/1勞動節當日推出一日限定優惠，凡出示勞工身份證明，即可免費入園（原假日全票250元），暢享親溪戲水、萌寵互動和手作體驗等多樣精彩活動。

地址：google導航【武荖坑風景區】

⬤ 鳳儀書院

鳳儀書院是台灣現存規模最大書院。圖／高雄市新聞局提供
鳳儀書院是台灣現存規模最大書院。圖／高雄市新聞局提供

高雄直轄市定古蹟「鳳儀書院」5/1勞動節採平日模式開園，高雄市民憑證件可免費換票入園，當日開放時間為10:30-17:30（17:00停止售票），不妨把握一天假日遊覽超過200年的歷史風華。

地址：高雄市鳳山區鳳明街62號

⬤ 大花農場

大花農場不只是台灣最大的有機食用玫瑰園，裡面更是草木扶疏、綠意盎然。圖／記者羅智華
大花農場不只是台灣最大的有機食用玫瑰園，裡面更是草木扶疏、綠意盎然。圖／記者羅智華

5/1勞動節限定，大花農場霸氣開放免費入園，所有人都適用，現省200元門票，來趟充滿玫瑰花香的小旅行。

地址：屏東縣九如鄉九如路一段2-88號

同場加映：小人國主題樂園「雙人同行851元」

圖／小人國主題樂園提供
圖／小人國主題樂園提供

5/1勞動節一日限定，玩小人國雙人同行只要851元（原價2,100元），比半價還超值，暢玩逾20項室內外遊樂設施，打卡5大主題百座微縮景觀。

地址：桃園市龍潭區高原路891號

編輯推薦

主題樂園 免費入園 勞動節 博物館 名勝古蹟 小人國 美術館 觀光農場

udn旅遊美食編輯精選

追蹤

相關新聞

5／1勞動節「小眾景點5選」免費入園！不想人擠人 「最新美術館、百年古蹟到玫瑰園」文青路線一次看

勞動節放一天去哪玩？5/1勞動節有放假的朋友注意，以下精選了5個免門票的小眾景點，得以自然、藝術氣息充充電，特別適合安排半日遊踩點，...

吃喝玩樂20家up！ 「5/1勞動節」省錢術超佛「買一送一」 超商咖啡手搖、美食餐廳、樂園景點優惠總整理

五一勞動節來了！ 各大餐飲速食連鎖品牌紛紛推出好康優惠慰勞勞工，星巴克推出買1送1咖啡飲品，TGI FRIDAYS有炭烤豬肋排買1送1，還有麥當勞、三商炸雞買1送1、肯德基第2件5折；更多餐廳、超商、

不想在機場大排長龍？免排隊出國報到方式報你知

小編這次就要來分享一個超實用的出國小撇步，就是「網路報到」！只要在出發前動動手指，線上報到搞定一切，行李直接走自助托運，不用跟著人潮排到天荒地老。當別人還在排隊冒冷汗時，你已經在候機室輕鬆喝咖啡、逛免稅店，優雅迎接旅程的開始～是不是超級方便又省時？下次出國前，記得先線上報到，讓你的假期從第一刻就順順利利！

「2025澎湖花火節」5大景點與SNOOPY打卡，還有無人機、週邊活動1次看

「2025澎湖國際海上花火節」將於5月5日熱鬧開幕，今年特別與全球知名IP《花生漫畫》合作，首度推出「史努比主題無人機煙火秀」，讓SNOOPY與查理布朗等角色化身空中閃耀星辰，搭配磅礡煙火，為夜空增添療癒童趣。無人機與煙火秀每晚9點準時登場，離島場則提前至8點上演，絕對是親子與粉絲不可錯過的澎湖盛事。

2025台中旅展好康限時搶！ 住宿券下殺23折、餐券最低34折、日本遊程第2人折1萬元

2025台中旅展好康限時搶！ 住宿券下殺23折、餐券最低34折、日本遊程第二人折1萬

排民搶拍6大打卡點！《排球少年!!》快閃台中草悟道 熱血對戰畫面、療癒「扭蛋存錢筒」等多款週邊 不怕壽司郎買不著

排民搶拍6大打卡點！《排球少年!!》快閃台中草悟道 超熱血對戰畫面、超療癒「扭蛋存錢筒」週邊 不怕壽司郎買不著

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。