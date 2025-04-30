5／1勞動節「小眾景點5選」免費入園！不想人擠人 「最新美術館、百年古蹟到玫瑰園」文青路線一次看
勞動節放一天去哪玩？5/1勞動節有放假的朋友注意，以下精選了5個免門票的小眾景點，得以自然、藝術氣息充充電，特別適合安排半日遊踩點，省下的門票錢還能用來吃喝更精算！
⬤ 新北市美術館
甫於4/25開幕的「新北市美術館」頻掀話題，即日起至6月底，不限新北市民皆可享免費入館參觀，開箱最新藝文地標。
地址：新北市鶯歌區館前路300號
⬤ 鶯歌陶瓷博物館
2025「春遊三鶯」，即日起至6/30，鶯歌陶瓷博物館開放免費入館，體驗展覽、劇場、市集結合的藝文魅力。
地址：新北市鶯歌區文化路200號
⬤ 宜蘭綠色博覽會
勞工免費入園！2025「宜蘭綠色博覽會」特別於5/1勞動節當日推出一日限定優惠，凡出示勞工身份證明，即可免費入園（原假日全票250元），暢享親溪戲水、萌寵互動和手作體驗等多樣精彩活動。
地址：google導航【武荖坑風景區】
⬤ 鳳儀書院
高雄直轄市定古蹟「鳳儀書院」5/1勞動節採平日模式開園，高雄市民憑證件可免費換票入園，當日開放時間為10:30-17:30（17:00停止售票），不妨把握一天假日遊覽超過200年的歷史風華。
地址：高雄市鳳山區鳳明街62號
⬤ 大花農場
5/1勞動節限定，大花農場霸氣開放免費入園，所有人都適用，現省200元門票，來趟充滿玫瑰花香的小旅行。
地址：屏東縣九如鄉九如路一段2-88號
同場加映：小人國主題樂園「雙人同行851元」
5/1勞動節一日限定，玩小人國雙人同行只要851元（原價2,100元），比半價還超值，暢玩逾20項室內外遊樂設施，打卡5大主題百座微縮景觀。
地址：桃園市龍潭區高原路891號
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