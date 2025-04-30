吃喝玩樂20家up！ 「5/1勞動節」省錢術超佛「買一送一」 超商咖啡手搖、美食餐廳、樂園景點優惠總整理

五一勞動節來了！ 各大餐飲速食連鎖品牌紛紛推出好康優惠慰勞勞工，星巴克推出買1送1咖啡飲品，TGI FRIDAYS有炭烤豬肋排買1送1，還有麥當勞、三商炸雞買1送1、肯德基第2件5折；更多餐廳、超商、景點、飯店也推出多樣優惠活動，甚至有勞工專屬折扣。快把握5/1勞動節超作省錢術，享受各種美食、吃喝玩樂優惠懶人包！

【超商賣場】

◎7-ELEVEN

7-ELEVEN自5/1至5/4限時4天推出「開心價」，有可口可樂纖維+600ml、西雅圖和裝咖啡全系列買1送1、農心辛拉麵、白蘭氏養蔘飲、舒味思氣泡水500ml、百吉棒棒冰(乳酸/蘇打)、指定康寶濃湯系列買2送2等。另外，加碼推出CITY PRIMA精品大杯美式買2送2，以及「CITY CAFE鹿兒島濃焙茶拿鐵、福岡八女濃抹茶拿鐵」同品項同價位第2杯10元。

圖／7-ELEVEN提供

◎全家

全家康康五好康加碼開跑，自5/1至5/4止，有牧場直送4.0牛奶雪糕、百吉x CoCo葡萄柚果粒茶冰棒、Famil Collection不知春茶、Fami!ce喝的霜淇淋，同品項買1送1，以及黑炫咖啡酷繽沙、黑炫牛奶酷繽沙，任選買1送1。

圖／全家便利商店提供

◎萊爾富

萊爾富推「勞工們辛苦了」活動，自即起至5/2，可享特大杯冰波霸黑糖奶茶、泰式珍珠奶茶、鴛鴦珍珠奶茶任選買1送1；大杯辻利抹茶珍珠歐蕾、黑糖珍珠燕麥奶任選買1送1；大杯特濃咖啡(冰熱任選)同品項買1送1；大杯蜂蜜咖啡(冰熱任選)同品項買1送1。

圖／萊爾富提供

◎OKmart

OKmart自即日起至5/2，推出活動期間特大杯莊園美式/拿鐵同品項買2送1。

圖／OK MART提供

◎全聯福利中心

全聯小時達慰勞辛苦上班族，推出5/1一日限定優惠，單筆消費滿688元，輸入指定折扣碼「勞動節快樂」享現折100元；另外，針對全聯OFF COFFEE精品美式最低下殺57折，小農拿鐵和阪急麵包等人氣商品，推出每組511元優惠。

OFF COFFEE。圖／全聯福利中心提供

◎HOLA

HOLA 內湖、左營門市，自5/1至5/22活動期間，至指定門市，憑貼文截圖畫面，並出示HOLA APP會員條碼，即可免費兌換「中杯美式咖啡」乙杯(冷熱任選)。

圖／HOLA提供

【咖啡.手搖飲料】

◎麥當勞

麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」，自即日起至5/13推出「金選咖啡系列買5送5」量購優惠，各限量1,000組，售完為止；另，麥當勞APP自5/1起至5/7，限時7天推出「金選咖啡」系列勞動節嚐鮮優惠，包含金選美式咖啡第二杯半價、早餐時段與一般時段金選咖啡餐組等優惠券。

圖／麥當勞提供

◎星巴克

星巴克於4/30至5/1舉辦好友分享日，活動期間11:00-20:00購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

圖／星巴克官網

◎85℃

85℃推出咖啡分享季，5/1到5/4中大杯咖啡第二杯半價，5/5大杯咖啡第二杯25元；另，5月週五咖啡日，週週單筆買2張以上(含)鉑金咖啡寄杯卡，自動抽黃金咖啡小金豆和iPhone 16。

圖／85℃提供

◎大苑子

大苑子即日起至5/1活動期間，凡打開大苑子APP「活動優惠訊息」專區，即可領取芭樂甘草優惠券嚐鮮價60元，至全台大苑子門市兌換，限量5100張券。

圖／大苑子提供

◎TEATOP

TEATOP推5/1當日限定活動，購買巨峰葡萄青(L)送日月潭紅茶，限來店自取，每人每日限購2組，贈送飲品不可加料、不可調整甜度與冰量。

圖／TEA TOP提供

◎鮮茶道

鮮茶道推5/1當日限定活動，「鮮露金萱」買一送一，每人每次限購2組。

圖／鮮茶道提供

◎七盞茶

七盞茶自即日起至5/4活動期間，凡購買「碧玉幽蘭」買一送一優惠，每人每次限購兩組，飲品尺寸、甜度、冰塊相同。

圖／七盞茶提供

【美食餐廳】

◎摩斯漢堡

摩斯漢堡5/1起應援勞工推優惠，推出銅板優惠內容為經典「超級大麥薑燒珍珠堡」與「摩斯鱈魚堡」單點優惠價59元、「和風蔬活牛肉堡」單點優惠價79元。「黃金地瓜薯條」、「摩斯蒟蒻冰紅茶」、「大杯摩斯咖啡」、「耶加雪菲」則是加10元多一件，另還有第二件半價等優惠品項。

圖／摩斯漢堡提供

◎肯德基

肯德基即日起至5/5，推「狂省八塊雞桶餐」包含8塊咔啦脆雞和6顆原味蛋撻，只要499元；紙包雞限定套餐399元；咔啦雞腿堡2份，第2件半價只要158元；咔啦脆雞、原味蛋撻和無糖綠茶，只要139元。

8塊咔啦脆雞＋6顆蛋撻優惠價499元。圖／肯德基提供

◎吉豚屋かつや

吉豚屋自即日起至5/1，活動期間到吉豚屋かつや店內，凡點購定食加59元銅板價，白飯即可升級「溫泉蛋壽喜牛丼組」。

圖／吉豚屋提供

◎拿坡里披薩.炸雞

拿坡里披薩.炸雞購買外帶/內用一個小披薩，即贈4塊炸雞，只要290元（原價550元），限時回饋，優惠延長至5/1。

圖／拿坡里披薩．炸雞提供

◎豪香劇院炸雞

5/1勞動節當天，消費滿51元，豪香劇院炸雞送香香雞腿乙份。

圖／豪香劇院炸雞提供

◎TGI FRIDAYS

TGI FRIDAYS推5/1限定活動，當日至全台門市炭烤豬肋排買一送一，全份/半份、內用外帶皆可，每桌每次至多買2送2，需加收10%服務費。

TGI FRIDAYS。圖／開展餐飲集團提供

◎Texas Roadhouse德州鮮切牛排

德州鮮切牛排推5/1限定活動，當日至餐廳內用消費任一主餐，享用指定飲品，只要51元/杯，包括生力生啤酒、無酒精調飲、可續杯軟性飲料。

【樂園景點】

◎小人國

小人國推出一日限定5/1勞動節快閃優惠，雙人同行只要851元(原價2100元）。

圖／小人國提供

◎義大遊樂世界

義大遊樂世界自5/1至5/4，祭出活動期間憑工作證或識別證玩樂園，第二人只要51元。

圖／義大遊樂世界提供

◎自來水園區

台北自來水園區，於5/1推出限定活動，當日全日免費入園。

圖／自來水園區提供

◎南投清境農場

南投清境農場於5/1勞動節當日入園採平日票價，另加演綿羊秀。

青青草原是清境農場人氣景點。圖片提供：清境農場

◎台南虎頭埤風景區

台南虎頭埤風景區於5/1勞動節，當日勞工朋友憑證可享入園半票40元優惠，另，5/1至5/31勞工朋友搭乘天鵝船6折優惠。