長榮發霉草莓事件引共鳴！詹惟中爆搭商務艙驚見大蒼蠅

長榮航空先前才傳出食安問題，一名乘客搭乘航班從巴黎飛往台北，在飛機餐中發現了發霉的草莓，事後出現腹瀉狀況，長榮航空出面道歉事情才告一段落。近日命理界的名人詹惟中則透露，自己也曾在搭乘飛機時發現食物中出現蒼蠅等問題。

詹惟中28日在臉書評論起近日長榮發霉草莓事件，直言這是有檢討的空間，認為長榮航空針對此事願意出面道歉已經很有誠意。

此外，他也分享自己搭乘飛機的超狂經驗，表示自已也曾在別家航空公司商務艙中遇到大隻蒼蠅停留在空服員提供的熱毛巾上，此外更發現電視機壞掉的問題，投訴也無用，讓他忍不住感慨：「這個錢花得很冤枉！當作是自己的『小小空難』吧」，事後也在留言區表示：「座位螢幕的是國內的，真的很差勁一通電話道歉都沒有」。

圖／摘自詹惟中 就是愛算命臉書