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「新北美術館」正式開幕！新北市觀旅局推藝文踩線團 一探三鶯百大亮點

聯合新聞網／ 台北訊
圖／新北市觀旅局提供
圖／新北市觀旅局提供

繼串遊壯闊山海風光的北海岸踩線團後，新北市政府觀光旅遊局再推出「三鶯地區踩線團」，以深富藝文魅力與在地文化特色的文創之旅為題，聚焦三鶯地區陶瓷老店、茶園及新北美術館，透過導覽與手作體驗，帶領旅客深度探索新北多元深厚的城市風貌。

圖／新北市觀旅局提供
圖／新北市觀旅局提供

觀旅局表示，本次遊程規劃以入選「台灣百大亮點」的鶯歌老街為主軸，並安排參訪在地經營四代的知名陶瓷品牌「新旺集瓷」，透過手作體驗感受這片土地的溫潤與世代傳承的工藝精神。同時，行程亦涵蓋三峽「谷芳有機茶園」導覽與綠豆糕製作，以及新北美術館開幕首日的參訪活動，讓參與者有機會搶先一睹這座嶄新文化地標的風采。整體遊程安排以藝文結合手作體驗，盼藉由整合地方亮點與觀光資源，推動藝文與觀光結合，串連三峽與鶯歌地區獨特的生活美學與文化價值。

新旺集瓷彩繪公仔。圖／新北市觀旅局提供
新旺集瓷彩繪公仔。圖／新北市觀旅局提供

手作綠豆糕體驗。圖／新北市觀旅局提供
手作綠豆糕體驗。圖／新北市觀旅局提供

三峽具備豐富的自然生態及茶、染產業，鶯歌則為臺灣的陶瓷重鎮，三鶯地區匯聚獨有的歷史人文、生態及休閒觀光等多樣特色，使三鶯文創整合計畫能扎根在這些既有底蘊之上。其中於4月25日嶄新開幕的新北美術館，將擔任計畫的重要一角，除了作為藝術推廣基地，更串連起車站、老街與陶博館，構築出一座融合傳統與現代的藝文聚落。其便捷的交通與豐富的藝文活動，也預期成為親子旅遊的新興首選。

茶園導覽。圖／新北市觀旅局提供
茶園導覽。圖／新北市觀旅局提供

新北美術館當期展覽

歷經十年籌備落成的新北美術館（官網：https://ntcart.museum/），以當地河岸常見的蘆葦做為設計元素，外觀充滿自然意象，有「蘆葦叢中的美術館」之美譽。美術館以當代新穎的建築風格佇立在陶藝古都之中，不僅承載鶯歌地區的歷史記憶，更肩負推動傳統文化創新轉型的重任。透過三鶯文創整合計畫的持續推動，結合硬體設施與節慶活動等軟體內容，鶯歌將持續朝「城市就是美術館」的藍圖邁進，讓藝術成為生活、美感充滿日常。

圖／新北市觀旅局提供
圖／新北市觀旅局提供

北海岸 文創 美術館 老街 觀光

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