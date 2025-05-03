台灣哪裡看的到螢火蟲？10大「螢火蟲季人氣景點」推薦給你

【文・KKday旅遊生活誌】

想看滿山滿谷的「火金姑」飛舞在夜色中，現在正是時候。每年4到5月是螢火蟲最活躍的時節，台灣各地也會陸續舉辦賞螢活動，還會搭配專業導覽帶你認識螢火蟲的生活習性、棲息環境，賞景同時也能長知識，適合全家大小一起參加！

小編幫大家整理出台灣十大必追的賞螢景點，像南投的日月潭和奧萬大，每年都被形容成「螢光瀑布」，閃閃發亮的夜景根本浪漫到不行；南部的高雄那瑪夏更是賞螢勝地之一，山林間的夜晚特別靜謐，螢火蟲像星星一樣飛舞，超級療癒。

新北 新店和美山步道

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許多人以為螢火蟲必須大老遠跑到偏僻山林裡才看得到，但其實新店的和美山步道每到螢火蟲季節也能看到為數眾多的點點螢光唷！距離新店捷運站走路約10分鐘距離，交通十分便利，所以每年的螢火蟲季總是吸引不少民眾攜家帶眷前來觀賞，是新店的螢火蟲秘境～這裡的生態物種豐富，螢火蟲則以紅胸黑翅螢與黑翅螢為主要，有興趣的話記得抽空來欣賞這片綠色螢光海，可以先到附近吃點新店美食再抓時間前往！

宜蘭 礁溪林美石磐步道賞螢

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有「宜蘭小太魯閣」之稱的礁溪林美石磐步道在經過整理後，現在是條平緩好走的步道，並且為單向行走的路線，是假日想踏青的礁溪景點好選擇。因難易度較低，相當適合全家大小假日出遊健行。

沿途可見到瀑布與茂密的林木，潺潺流水十分清透，大片樹蔭走起來涼爽愜意，而環境的優良也造就當地豐富的生態。到了3至5月時，沿著步道就能看見閃耀的螢火蟲光芒，宛若銀河一般夢幻。

新竹 內灣東窩溪螢火蟲生態區

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內灣的東窩溪維護得相當完整，溪水水質乾淨又清澈，林木多且無光害，自然環境受到螢火蟲喜愛，因此在賞螢的季節裡來這裡沿途都能見到飛舞的野生螢火蟲唷！主要觀賞螢火蟲的地點位於東窩星海營區，不但有規劃安全完善的步道方便行走，在白天還有美麗的油桐花可以欣賞～如果想來這裡賞螢，不妨安排個一日遊，白天還能在內灣老街逛街吃美食！

台中 東勢林場

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東勢林場前身為大雪山林業公司，過去一度身為東亞最大製材廠，帶動當地繁榮。在林業公司停業之後，園區保留下部分資源與珍貴的自然環境，成為許多動植物生長棲息的場所，現在生態不僅相當豐富，也成為賞花及賞螢的熱門景點唷！園區內提供多種設施，還有環境教育課程教導水土保持、螢火蟲生態及獨角仙保育等主題，寓教於樂，非常適合親子共遊。

南投 日月潭

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南投日月潭除了大家所知道的泳渡日月潭活動和必逛的伊達邵老街外，更有少光害與少污染的優質環境，相當適合螢火蟲棲息，每年1月到4月就進入日月潭的賞螢季，區域內包括桃米、蓮華池、大林、水社、頭社、丹大及潭南等賞螢據點都能見到美麗動人的螢光飛舞。

各大賞螢據點的日期與行程稍有不同，大約是4月到5月，有專人導覽，也有自由參觀的方式，此外也有結合當地其他活動行程如立槳、野餐、單車、DIY、農村與採果體驗等套裝，豐富的選擇讓賞螢行程更有趣，搭配生態探索來趟享受自然的深度之旅吧！

南投 奧萬大

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說到南投奧萬大，大多數人馬上都會聯想到奧萬大楓葉季的美麗楓葉及賞楓行程，但其實這裡夏天也是頗受歡迎的賞螢熱點唷！雖然沒有特別施行螢火蟲的復育，不過因為奧萬大本身環境條件優良，就成了天然的螢火蟲聚集地，已發現的種類就多達13種。4月正式進入螢火蟲的繁殖季，直到五月都能見到大量螢火蟲在夜空中閃爍飛舞的情景，相當難能可貴！

嘉義 阿里山

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阿里山景點四季都有不同的美景——春櫻、夏螢、秋楓、冬梅，每個季節都有各自的美。每年夏初，大量的螢火蟲紛紛出現，尤其4月中開始螢火蟲數量最多，正是適合上山賞螢的好時機。阿里山的螢火蟲種類多達40幾種，佔了全台灣近3分之2，非常可觀！

在不同月份去可以看見如黑翅螢、端黑螢、山窗螢、鋸角雪螢、神木螢等不同種類的螢火蟲，各個社區也會有不同的夜間賞螢活動與導覽，還有不少人選擇露營的方式，在享受山林的芬多精時，還能欣賞浪漫螢海，超級充實！

高雄 那瑪夏

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高雄那瑪夏致力於復育螢火蟲多年，每逢3月至5月就能在山坡地與樹林間看見點點閃爍飛舞的微光，數量最多的時候就有如滿佈夜空的星星一樣令人讚嘆！那瑪夏全區內的螢火蟲種類與數量繁多，另設有多條賞螢步道，每年吸引不少人爭相來一睹壯觀美景。

其中長約1.3公里的達卡努瓦賞螢步道不僅每天都有開放，整體路途走起來和緩，適合各年齡層的遊客，無論是帶著長輩或小孩都不用太擔心！其餘像是拉比尼亞賞螢步道或南沙魯賞螢步道等步道的開放時間不太一樣，難度也較高，出發前要多留意！有興趣的話也可以考慮報名一日遊、二日遊或賞螢專車的行程方案，玩起來更輕鬆安心！

如果你比較愛自由行的感覺，也可以選擇走一趟「露營＋賞螢」的行程。近年露營風潮正夯，許多營區還會特別規劃賞螢路線，設備齊全又不用自己搭帳，輕鬆就能當個大自然系玩家。

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