2025台中旅展好康限時搶！ 住宿券下殺23折、餐券最低34折、日本遊程第2人折1萬元

中部朋友快衝！ 「2025 ATTA台中國際旅展」即日起至28日在烏日國際展覽館登場，各家大型旅遊業推出國內外旅遊包套優惠發，各家星級飯店推出住宿、餐券優惠，包括五福旅遊的日本遊程好康第2人最高折1萬元、台中日月千禧酒店住宿券有2.3折超殺折扣、14家中部星級飯店祭出餐券最低下殺34折起，快到現場拿好康！

台中國際旅展盛大登場，住宿券29折起、星級餐券下殺34折起，吸引大批民眾到場搶便宜。記者宋健生/攝影

「五福旅遊」搶攻暑假熱潮祭出第二人報名最高減1萬元優惠，安排到7月新開幕的JUNGLIA侏儸紀恐龍樂園、美麗海水族館等，祭出沖繩4日28,800元起，旅展第二人減5,000元，還有日本跟團行程最低19,999元起，韓國5日行程超值價格只要16,900元起，MSC榮耀號郵輪每房最高減11,000元，歌詩達莎倫娜號郵輪限團促銷同房第三人0元。

圖／取自台中國際旅展官網

「可樂旅遊」前進台中旅展，出國最低萬元有找，韓國首爾愛寶樂園、益善洞韓屋村、乙晚五星飯店五日，含稅價10,888元起。

「台中日月千禧酒店」主打住宿券「驚禧假期一泊一食」，雙人平日入住日月客房乙房乙晚且贈饗樂全日餐廳自助百匯早餐兩客，要價5,300元，約3.8折。同步於即起至4/28推出線上旅展，餐券約7.6折起，雙人一泊一食住宿券約3.8折、三人一泊一食住宿券約下殺2.3折。

日月客房。圖／台中日月千禧提供

「享沐時光莊園渡假酒店」雅緻雙人/雙床房，一泊一食旅展價4,988元；和洋客房/日式客房，一泊一食旅展價7,988元。

另，台灣溫泉飯店聯盟推出的聯合住宿券，每張5500元，可暢遊全台9家星級溫泉飯店，包含大板根森林溫泉酒店、陽明山天籟渡假酒店、春天酒店、九號旅店、台中日光溫泉會 館、泰安觀止溫泉會館、享沐時光莊園渡假酒店、惠來谷關溫泉會館、知本金聯世紀酒店。

▲享沐套房。 圖：享沐時光莊園渡假酒店／提供

「小鹿文娛」連鎖旅宿品牌推出兩大年度熱銷套票「臺日輕奢‧漫遊無界」與「島內遷徙‧全年最低」，兩種套票適用臺灣與日本共14間館別，不僅可兌換指定房型，還可透過「現金抵用放大術」折抵房價，凡購入任一組合，即贈500元住宿抵用券及聯合早餐券4張。

圖／小鹿文娛提供

「挪威森林旅館集團」於新北、基隆、台中共設有九間旅館，計畫在四年內再增2館，此回推出七款聯合票券優惠，涵蓋休息與住宿，不僅不分平假日使用、附贈中西式早餐，且無使用期限，還加碼購買套票抽價值每晚要價萬元的VILLA總統套房。2張票券一組包括尊榮聯合住宿券、頂級聯合住宿券、超值聯合住宿券、平日商務聯合住宿券，最低旅展價3,100元起；4張商務聯合休息券，最低旅展價2,800元起。

圖／挪威森林旅館集團提供

「台中李方艾美酒店」飯店吃到飽餐廳「新食譜全日餐廳」推出平日午餐餐券，每張850元；「樂美中餐廳」則推出川閩粵暢享雙人餐券，新增晚間時段並提供片皮鴨、老皮嫩肉等經典美饌，每人僅1199元。

圖／台中李方艾美酒店提供

「裕元花園酒店」推出溫莎咖啡廳自助百匯，假日下午餐680元起、平日午/晚餐券6,600元/組。

「台中林酒店森林百匯」假日下午茶券買7送1，優惠價8,316元。

圖／台中林酒店官網森林百匯

現場還有台中14家五星餐廳品牌一次網羅，包含裕元花園酒店、長榮桂冠酒店、台中林酒店、台中金典酒店、台中清新溫泉飯店、日光溫泉度假酒店、星享道酒店、台中仲信、美美心港式飲茶、格拉斯行館、小媳婦鐵鍋燉、浮雲客棧、岩漿火鍋、阿秋大肥鵝等超人氣名店，餐券下殺最低34折起。

樂園人氣王「小人國主題樂園」，旅遊再推限時門票每張288元起，「小叮噹科學主題樂園門票」299元，雙人住宿券2,190元，含兩日遊主題樂園一票玩到底。